Vor US-Inflationsdaten

Nebius, Arista, Applied Materials: KI-Infrastruktur im Earnings-Check
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Eutelsat, Siltronic, Jenoptik, Heidelberg Materials, Alphabet, Crocs, Nebius, Coinbase, Arista Networks, Applied Materials.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Nebius: Wachstum auf Hochdruck
Nebius liefert starke Signale beim Ausbau der KI-Infrastruktur – doch entscheidend ist, wie nachhaltig das Modell wirklich ist. Wir schauen auf die Dynamik hinter den Zielen und warum der Markt hier besonders genau hinsieht.
Arista Networks: KI-Netzwerke als Stabilitätsanker?
Arista zeigt erneut, warum das Unternehmen im KI-Zyklus eine zentrale Rolle spielt. Spannend wird, ob die aktuelle Entwicklung nur Momentum ist – oder der Beginn einer neuen Wachstumsphase.
Applied Materials: Ausblick mit Signalwirkung
Applied Materials setzt mit Zahlen und Prognose ein klares Zeichen. Wir analysieren, welche Trends im Halbleitersektor sich daraus ablesen lassen – und warum das auch für andere Branchengrößen relevant werden könnte.
