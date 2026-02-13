Vor US-Inflationsdaten

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Nebius: Wachstum auf Hochdruck

Nebius liefert starke Signale beim Ausbau der KI-Infrastruktur – doch entscheidend ist, wie nachhaltig das Modell wirklich ist. Wir schauen auf die Dynamik hinter den Zielen und warum der Markt hier besonders genau hinsieht.

Arista Networks: KI-Netzwerke als Stabilitätsanker?

Arista zeigt erneut, warum das Unternehmen im KI-Zyklus eine zentrale Rolle spielt. Spannend wird, ob die aktuelle Entwicklung nur Momentum ist – oder der Beginn einer neuen Wachstumsphase.

Applied Materials: Ausblick mit Signalwirkung

Applied Materials setzt mit Zahlen und Prognose ein klares Zeichen. Wir analysieren, welche Trends im Halbleitersektor sich daraus ablesen lassen – und warum das auch für andere Branchengrößen relevant werden könnte.