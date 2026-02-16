Videoanalyse 16.02.2026
Mc Kesson nach den Zahlen: Was Anleger jetzt wissen sollten
onvista · Uhr
Der US-Gesundheitsriese Mc Kesson hat bereits vor knapp zwei Wochen seine Quartalszahlen vorgelegt.
Martin analysiert, wie die Lage einzuschätzen ist und wo Chancen und Risiken liegen.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 11.02.2026▶ Siemens Energy steigt weiter - Was Anleger jetzt wissen sollten11. Feb. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista