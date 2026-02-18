Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.02.2026
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 18. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|American Water Works
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|B2Gold
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|BAE Systems
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Booking Holdings
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Coeur Mining
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Equinox Gold
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Glencore
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Kinross Gold
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Moody's
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Occidental Petroleum
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Orange
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Pan American Silver
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Royal Gold
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|SolarEdge Technologies
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Wienerberger
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
