Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.02.2026

onvista · Uhr
RüstungInfrastrukturErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 18. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
American Water WorksBericht Geschäftsjahr 2025
B2GoldBericht Geschäftsjahr 2025
BAE SystemsBericht Geschäftsjahr 2025
Booking HoldingsBericht Geschäftsjahr 2025
Coeur MiningBericht Geschäftsjahr 2025
Equinox GoldBericht Geschäftsjahr 2025
GlencoreBericht Geschäftsjahr 2025
Kinross GoldBericht Geschäftsjahr 2025
Moody'sBericht Geschäftsjahr 2025
Occidental PetroleumBericht Geschäftsjahr 2025
OrangeBericht Geschäftsjahr 2025
Pan American SilverBericht Geschäftsjahr 2025
Royal GoldBericht Geschäftsjahr 2025
SolarEdge TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2025
WienerbergerBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Pan American Silver
Glencore
Coeur Mining
Occidental Petroleum
Booking Holdings
BAE Systems
Equinox Gold
B2Gold
SolarEdge Technologies
Kinross Gold
Royal Gold
Wienerberger
American Water Works
Orange
Moody's

