Strategy und Coinbase: Sind Krypto-Aktien aktuell einen Blick wert?

Bitcoin - und auch alle übrigen Kryptowährungen - schlittern seit mittlerweile Monaten abwärts. Wenig besser sieht es deshalb bei Aktien aus, die eng mit den digitalen Devisen verbunden sind, wie etwa die Branchengrößen Strategy (ehemals Microstrategy) und Coinbase. Wie stark hängen die Kurse wirklich an den Bewegungen bei Bitcoin? Dieser Frage gehen wir in dieser Analyse nach. Außerdem erklären wir, unter welchen Umständen die Papiere vielleicht doch lohnen könnten.

Dabei blicken wir zunächst auf die aktuelle Lage bei Strategy: die Entwicklung der Aktie als Bitcoin-Proxy, die Auswirkungen der unter Wasser liegenden Treasury-Bestände, das gesunkene Premium sowie die zentrale Rolle eines möglichen Trendwechsels bei Bitcoin für die weitere Kursentwicklung. Zudem ordnen wir ein, wann die indirekte Hebelwirkung der Aktie wieder relevant werden könnte – und welche Chancen beziehungsweise Zusatzrisiken sich daraus für Investoren ergeben.

Im zweiten Teil steht Coinbase im Fokus – ein Unternehmen im strukturellen Wandel von der reinen Handelsplattform hin zu einem breit aufgestellten Finanz-Infrastrukturwert. Wir beleuchten die Verschiebung der Umsatzstruktur hin zu Abonnements und Dienstleistungen, die wachsende Bedeutung von Verwahrdienstleistungen, Stablecoin-Erträgen und institutionellen Angeboten – sowie die Frage, wie nachhaltig sich Coinbase von den zyklischen Schwankungen des Kryptomarktes lösen kann.

Darüber hinaus analysieren wir die entscheidende politische Dimension: den regulatorischen Machtkampf rund um den Clarity Act, den Konflikt zwischen Krypto-Industrie und Bankensektor sowie die möglichen Folgen verschiedener Gesetzesszenarien für Geschäftsmodell, Cashflows und Bewertung von Coinbase. Ebenso im Blick: der geplante Zugang von Nicht-Bank-Finanzunternehmen zur Infrastruktur der US-Notenbank und seine potenzielle Bedeutung für die institutionelle Integration des Kryptosektors.

Abschließend bewerten wir die aktuellen Chancen und Risiken beider Aktien im Kontext des laufenden Bitcoin-Bärenmarktes, diskutieren mögliche Szenarien für die kommenden Monate – und ordnen ein, unter welchen Voraussetzungen sich sowohl bei Bitcoin als auch bei den großen Krypto-Aktien attraktive langfristige Einstiegsgelegenheiten ergeben könnten.