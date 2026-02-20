Dax erholt sich nach Vortagesverlusten

Nach einer unter dem Strich wenig bewegten Woche zeichnet sich im Dax am Freitag ein kleines Plus ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,12 Prozent höher auf 25.079 Punkte. Am Mittwoch war der Dax zeitweise bis auf 25.315 Punkte geklettert, bevor er wieder etwas korrigierte.

Die Chartunterstützung an der Marke von 25.000 Punkten hatte gehalten. Grundsätzlich ist damit der Weg für die Rückkehr an sein Rekordhoch von Mitte Januar bei gut 25.507 Punkten frei. Es ist jedoch fraglich, wie weit sich die Anleger vor dem Wochenende aus der Deckung wagen - insbesondere angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran. Die Ölpreise steigen entsprechend. Derweil gehen die Verhandlungen um Irans Atomprogramm weiter. US-Präsident Donald Trump will in "maximal" 10 bis 15 Tagen einen Deal.

USA: Indizes geben leicht nach

Das wahrscheinlicher werdende Szenario eines Angriffs der Vereinigten Staaten auf den Iran hat am Donnerstag für Kursverluste an den US-Aktienmärkten gesorgt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,54 Prozent auf 49.395,16 Punkte nach. Damit ist die kleine Erholung vom Vortag wieder Makulatur.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,28 Prozent auf 6.861,89 Zähler. US-Präsident Donald Trump hat den Iran vor erheblichen Konsequenzen gewarnt, sollte Teheran sich in den Atomverhandlungen nicht auf einen Deal einlassen. In welche Richtung es gehen wird, werde die Welt "wahrscheinlich in den nächsten zehn Tagen herausfinden". Das Szenario eines Krieges drückte auch an der technologielastigen Börse Nasdaq etwas auf die Stimmung. Der Nasdaq 100 verlor 0,41 Prozent auf 24.797,34 Punkte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.395 - 0,54 Prozent &P 500 6.861 - 0,28 Prozent Nasdaq 22.682 - 0,31 Prozent

Asien: Verluste

Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Ein möglicher US-Angriff auf den Iran dämpfte die Stimmung. Die Ölpreise waren zuletzt gestiegen. Derweil gehen die Verhandlungen um Irans Atomprogramm weiter. US-Präsident Donald Trump will in "maximal" 10 bis 15 Tagen einen Deal.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsschluss 1,2 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 0,6 Prozent nach. In China ruht der Handel wegen des chinesischen Neujahrsfestes unterdessen weiterhin.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 56.825 - 1,20 Prozent Hang Seng 26.705 - 0,60 Prozent CSI 300 4.660 0,00 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 129,21 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,75 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,07 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 72,11 USD - 0,51 USD WTI 66,83 USD - 0,60 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR JOST WERKE AUF 84 (68) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 30 (35) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES HEBT THYSSENKRUPP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 13,00 (12,50) EUR

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 387 (371) EUR - 'HOLD'

RBC SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 225 (235) EUR - 'OUTPERFORM'-

LBBW SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 200 (210) EUR - 'HALTEN'

Redaktion onvista/dpa-AFX