Die fünf wichtigsten Antworten zu Trumps neuen Zöllen
onvista · Uhr
Das oberste US-Gericht hat einen Großteil von Donald Trumps Zöllen für rechtswidrig erklärt - und der US-Präsident verhängte prompt neue Zölle. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.
Quelle: Babooo0/ Shutterstock
US-Präsident Donald Trump hat den bislang größten Rückschlag für seine Handelspolitik erlitten. Seine Zölle, verhängt gegen wichtige Handelspartner, ganze Regionen wie die Europäische Union (EU), kleinste Volkswirtschaften und sogar unbewohnte Inseln, sind zu einem großen Teil rechtswidrig. So urteilte der oberste Gerichtshof der USA („Supreme Court“) Ende vergangener Woche. Nachfolgend geben wir dir hier Antworten auf die fünf wichtigsten Fragen rund um das Urteil und seine Folgen.
Weiterlesen mit onvista Plus
onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt
Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Trading- und Investmentideen von Experten
- onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
- Jederzeit online kündbar
- Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Dax Tagesrückblick 23.02.2026Zoll-Sorgen drücken Kurse: Dax rutscht unter 25.000 Punkteheute, 18:01 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 20.02.2026Dax mit leichtem Aufschwung - Supreme Court erklärt Zölle für rechtswidrig20. Feb. · onvista
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterunggestern, 19:58 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterunggestern, 19:58 Uhr · onvista