Dax Chartanalyse 02.03.2026

Dax startet überfällige Verkaufswelle

onvista · Uhr
Dax-Widerstand25.00025.500
Dax-Unterstützung24.70024.200

Dax-Rückblick:

Das Fazit der letzten Dax-Chartanalyse ("Korrektur verschoben - Wall Street schiebt Dax wieder über 25.000 Punkte") vom vergangenen Mittwoch lautete wie folgt:

“Die leicht aufwärts gerichtete Konsolidierung im 4-Stundenchart innerhalb einer Keilformation trägt einen eher bärischen Charakter - die Skepsis bezüglich des kurzfristigen weiteren Aufwärtspotenzials bleibt daher vorerst weiter bestehen. Hier muss jederzeit mit dem Beginn einer neuen impulsiven Verkaufswelle in der Größenordnung von mehreren hundert Punkten gerechnet werden.“

Der Auslöser für die vergangene Woche avisierte neue impulsive Verkaufswelle war die erneute Eskalation im Nahen Osten, die am frühen Samstag begann. Heute morgen startete der Dax dann deutlich tiefer und fiel zeitweise unter die Marke von 24.700 Punkte.

Dax-Ausblick: 

Nach der Auflösung der Keilformation auf der Unterseite probieren sich die Käufer nach der schwachen Eröffnung heute Morgen an einem Pullback an die untere Begrenzung der Keilformation. Diese Erholungsbewegung trägt bislang allerdings lediglich den Charakter einer technischen Korrektur im übergeordneten Abwärtsimpuls.

So lange der Bereich um 25.000 Punkte nicht zügig und nachhaltig zurückerobert werden kann, bleiben die Abwärtsrisiken vorerst dominant aus charttechnischer Sicht. Ein erstes mögliches Ziel der aktuellen Verkaufswelle liegt im Bereich des Januartiefs um 24.200/300 Punkte. 

Dax Chart
Quelle: Tradingview
