Videoanalyse 02.03.2026
Netflix-Aktie steigt nach Rückzug von Warner Bros.
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Am vergangenen Freitag honorierten die Anleger von Netflix den angekündigten Rückzug von einer Übernahme durch Warner Bros. Die Aktie legte daraufhin zweistellig zu.
Wieso die Aktionäre die Entscheidung der Cheftetage von Netflix begrüßen und wie sich die Aktie in den kommenden Monaten entwickeln könnte, erklärt Börsenprofi Martin Goersch in seinem Video.
Das könnte dich auch interessieren
Nach Iran-EskalationÖl im Fokus | Netflix zieht sich zurück | CrowdStrike vor Zahlenheute, 12:57 Uhr · onvista
StreamingdienstNetflix bietet nicht mehr für Warner Bros - Aktie steigt nachbörslich27. Feb. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkenheute, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista