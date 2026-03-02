Videoanalyse 02.03.2026

Netflix-Aktie steigt nach Rückzug von Warner Bros.

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Am vergangenen Freitag honorierten die Anleger von Netflix den angekündigten Rückzug von einer Übernahme durch Warner Bros. Die Aktie legte daraufhin zweistellig zu. 

Wieso die Aktionäre die Entscheidung der Cheftetage von Netflix begrüßen und wie sich die Aktie in den kommenden Monaten entwickeln könnte, erklärt Börsenprofi Martin Goersch in seinem Video.

