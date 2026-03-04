Videoanalyse 04.03.2026

Adidas-Aktie bricht nach Zahlen ein: Was Anleger jetzt wissen sollten

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Adidas hat neue Geschäftszahlen vorgelegt. Die Aktie verliert trotzdem rund sechs Prozent.

Wie es jetzt weitergehen könnte, erklärt Martin in der aktuellen Videoanalyse.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
adidas

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 03.03.2026
Beiersdorf-Aktie stürzt abgestern, 15:22 Uhr · onvista
Beiersdorf-Aktie stürzt ab
Videoanalyse 03.03.2026
Broadcom steht vor Kursschwankungengestern, 15:23 Uhr · onvista
Broadcom steht vor Kursschwankungen
Videoanalyse 02.03.2026
Netflix-Aktie steigt nach Rückzug von Warner Bros.02. März · onvista
Netflix-Aktie steigt nach Rückzug von Warner Bros.
Videoanalyse 04.03.2026
Crowdstrike überzeugt Anleger - Aktie im Plusheute, 16:23 Uhr · onvista
Crowdstrike überzeugt Anleger - Aktie im Plus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkgestern, 14:45 Uhr · onvista
Alle Premium-News