Videoanalyse 04.03.2026
Adidas-Aktie bricht nach Zahlen ein: Was Anleger jetzt wissen sollten
onvista · Uhr
Adidas hat neue Geschäftszahlen vorgelegt. Die Aktie verliert trotzdem rund sechs Prozent.
Wie es jetzt weitergehen könnte, erklärt Martin in der aktuellen Videoanalyse.
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsVonovias Aktie bietet derzeit attraktives Chance-Risiko-Verhältnisheute, 16:15 Uhr · onvista
Drei relevante BedingungenÖlpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista