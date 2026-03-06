Chip-Aktie Marvell springt an - das sind die nächsten Zielmarken

Inmitten eines schwächeren Markts springt die Marvell-Aktie an - bei den soliden, aber nicht herausragenden Quartalszahlen des Chip-Herstellers ein wenig verwunderlich.

Allerdings zeigen die Zahlen klar, wie stark Marvell vom KI-Boom profitiert. Börsenprofi Martin erklärt dir im Video, wie die Aktie nun bewertet wird und welche Zielmarken es für die Aktie gibt.