Videoanalyse 06.03.2026
Chip-Aktie Marvell springt an - das sind die nächsten Zielmarken
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Inmitten eines schwächeren Markts springt die Marvell-Aktie an - bei den soliden, aber nicht herausragenden Quartalszahlen des Chip-Herstellers ein wenig verwunderlich.
Allerdings zeigen die Zahlen klar, wie stark Marvell vom KI-Boom profitiert. Börsenprofi Martin erklärt dir im Video, wie die Aktie nun bewertet wird und welche Zielmarken es für die Aktie gibt.
