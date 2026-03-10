EQS-AFR: Bertelsmann SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Bertelsmann SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



10.03.2026 / 15:02 CET/CEST

Hiermit gibt die Bertelsmann SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.bertelsmann.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.bertelsmann.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-reports/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.bertelsmann.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.bertelsmann.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-reports/

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bertelsmann SE & Co. KGaA Carl-Bertelsmann-Straße 270 33311 Gütersloh Deutschland Internet: www.bertelsmann.de

2289052 10.03.2026 CET/CEST