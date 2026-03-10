Die Eskalation rund um den Iran sorgt für neue Spannungen am Ölmarkt. Besonders kritisch: die Straße von Hormus, durch die rund 20 Prozent des weltweiten Erdöls transportiert werden. Steigt der Ölpreis jetzt dauerhaft über 100 US-Dollar – oder ist der aktuelle Anstieg nur eine kurzfristige Risikoprämie?

In dieser Analyse schaut Nico Santura auf ExxonMobil, Chevron und Occidental Petroleum.

Exxon überzeugt mit Rekordförderung, Chevron mit einem Breakeven unter 50 US-Dollar und starkem Wachstum in Guyana. Occidental hingegen bleibt die wohl größte Hebel-Wette auf den Ölpreis.

Welche Aktie profitiert am stärksten von steigenden Ölpreisen – und sind die jüngsten Kursziele der Analysten eine echte Chance oder nur eine Wette auf geopolitische Risiken?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder sonstigen Positionen in den genannten Wertpapieren.