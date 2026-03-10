VDAX® - Man fürchtet nicht, …

… wenn man versteht. Dieser alten Weisheit wollen wir uns im zweiten Schritt nun widmen. Wir haben zuvor die Vola-Spikes der letzten 17 Jahre anhand eines objektiven Maßstabs identifiziert (siehe Analyse) . Jetzt wollen wir analysieren, welche Chancen ein DAX®-Investment in diesen schwankungsintensiven Marktphasen geboten hätte. Die nebenstehende Tabelle zeigt jene Monate, in denen es erstmals zu einer Volatilitätsspitze kam. Zum Schlusskurs des entsprechenden Monats gehen wir ein DAX®-Engagement mit einer Haltedauer von 12 Monaten ein. Auf diese Art und Weise können wir untersuchen, welche Jahresperformance die deutschen Standardwerte nach einem solchen Vola-Spike realisieren konnten. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in der nebenstehenden Tabelle aufgeführt. In zwölf von dreizehn Fällen konnte der DAX® zulegen. Das letzte abgeschlossene Signal vom August 2024 bescherte konsequenten, systematischen Anlegerinnen und Anlegern einen Kursertrag von 26 %. Unter dem Strich handelte es sich um eines der besten Signale der letzten Jahre. Im historischen Mittel notierte der DAX® ein Jahr nach einer solchen Volatilitätsspitze 19 % fester. Volatilitätssprünge konsequent als Chance zu begreifen, erfordert zwar Mut und Disziplin, aber langfristig zahlen sich diese Tugenden aus.

VDAX (Monthly)

Quelle: LSEG, HSBC/ 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart VDAX

Quelle: LSEG, tradesignal²

