Videoanalyse 10.03.2026
Volkswagen mit Gewinneinbruch - und das ist nicht der einzige Haken
onvista · Uhr
Die Zahlen zum vierten Quartal bei Volkswagen fielen alles andere als hervorragend aus. Allein der Gewinn brach um 45 Prozent auf Jahressicht ein. Außerdem sank der Umsatz, die operative Marge schrumpfte ebenso, und zu all dem kommt noch auch eine gekürzte Dividende.
Auch mit dem Ausblick überzeugten die Wolfsburger nicht. Alles relativ schwach, sagt onvista-Börsenprofi Martin klar. Trotzdem legte die Aktie am Dienstag zu. Wittern die Anleger etwa die Chance auf eine Trendwende? In der Videoanalyse erklärt dir Martin, warum Martin weiter Abstand von der Aktie halten würde.
