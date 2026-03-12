Dax sinkt trotz steigender Ölpreise nur leicht - Deutsche Bank rutscht ab

Im Umfeld wieder steigender Ölpreise hat der Dax am Donnerstag moderat nachgegeben. Anleger reagierten gelassener als noch am Montag auf den neuerlichen Anstieg der Ölpreise auf inzwischen wieder rund 100 US-Dollar. Obendrein halfen erfreuliche Quartalsberichte und Unternehmensausblicke, die Verluste am deutschen Aktienmarkt zu begrenzen.

Der deutsche Leitindex ging mit einem Abschlag von 0,21 Prozent auf 23.589 Zähler aus dem Tag. Eine wieder deutlichere Annäherung an das am Montag erreichte Tief seit Mai 2025 bei rund 22.930 Punkten, wie zeitweise befürchtet, blieb aus.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 0,58 Prozent auf 29.243 Punkte nach. Europaweit und in den USA wurden ebenfalls Verluste verbucht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx sank um 0,79 Prozent auf 5.748 Zähler. Die Börsen in London und Zürich schwächelten ebenfalls. Jenseits des Atlantiks büßten der Dow Jones Industrial und der technologielastige Nasdaq 100 jeweils etwas mehr als ein Prozent ein.

Wegweisend für die Anleger bleibt die Entwicklung der Öl- und Gaspreise, weil der von den USA und Israel angegriffene Iran immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier nimmt. Die am Vortag von der Internationalen Energieagentur (IEA) angekündigte Freigabe strategischer Ölreserven zeigte keine entspannende Wirkung. Laut UBS-Experte Henri Patricot bringt die Freigabe nur einen Zeitgewinn, ohne an der Situation etwas grundlegend zu ändern

Banken unter Druck – Deutsche-Bank-Aktie im Dax am Ende

Hinten im Dax versammelten sich Finanzwerte, die europaweit stark unter Druck standen – wie schon länger im Iran-Krieg. Die Branche gilt als besonders abhängig davon, welchen Einfluss hohe Energiepreise auf die Konjunktur nehmen. Neben der Gefahr steigender Kreditrisiken geht das Schlagwort Stagflation um – also stagnierendes Wachstum bei gleichzeitiger Inflation. Titel der Deutschen Bank büßten am Donnerstag etwa fünf Prozent ein.

Starke Einzelwerte verhindern größeren Dax-Rutsch

Gewinne gab es bei Daimler Truck. Der Anstieg um vier Prozent dürfte manch einen Anleger überrascht haben, der früh am Morgen noch auf fallende Kurse gesetzt hatte. Der Ausblick des Nutzfahrzeugbauers enttäuschte zwar auf den ersten Blick, doch dem standen ein solides viertes Quartal und positive Aussagen zur Auftragsentwicklung gegenüber.

Nach Zahlenvorlagen gab es außerdem Gewinne zwischen 3,9 und 5,1 Prozent bei Brenntag, RWE und Hannover Rück. Der Rückversicherer aus Hannover überzeugte die Anleger mit einer höher als gedachten Dividende, während beim Energiekonzern RWE der langfristige Ausblick gut ankam. Der Chemikalienhändler Brenntag will seinen Sparkurs wegen anhaltendem Gegenwind noch einmal verschärfen.

Auch anziehende Kurse im Rüstungssektor verhinderten, dass sich der Leitindex seinem jüngsten Tief deutlicher näherte. Rheinmetall erholten sich um rund zwei Prozent von ihrem Jahrestief, wozu das italienische Branchenunternehmen Leonardo mit einem starken Ausblick einen bedeutenden Impuls gab.

(mit Material von dpa)

