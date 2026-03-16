Börse am Morgen 16.03.2026

Dax stagniert – Commerzbank an Index-Spitze

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Nach den jüngsten Verlusten im Zuge des Iran-Krieges hat sich der Dax am Montag stabilisiert. Der deutsche Leitindex pendelte um seinen Schlusskurs vom Freitag von 23.447 Punkten und stand zuletzt minimal im Minus.

"Der Krieg im Nahen Osten bleibt weiterhin das dominierende Thema und straft mit jeder neuen Kriegswoche all diejenigen Lügen, die von einem kurzen und einfachen Militärschlag ausgegangen sind", schrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets. Die Energiepreise würden so zu einem echten Problem, das sich erst in den kommenden Monaten so richtig entfalten dürfte. Die Folgen sollten sowohl direkt über sinkende Margen bei den Unternehmen als auch über anziehende Inflationstendenzen und daraus folgende Konsumzurückhaltung spürbar werden.

Der MDax der mittelgroßen Werte war eine Stunde nach Handelsbeginn ebenfalls nahezu unverändert gegenüber dem Freitags-Schlusskurs. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 gab mit minus 0,2 geringfügig nach.

Commerzbank dank Übernahmeangebot bester Dax-Wert

Bester Dax_Wert im frühen Handel sind die Aktien der Commerzbank. Sie stiegen nach Ankündigung eines Aktientauschangebots der Unicredit  am Montagmorgen deutlich. Zeitweise legte der Kurs der Frankfurter auf der Handelsplattform Tradegate um gut neun Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Freitag auf 32,35 Euro.

Im frühen Xetra-Handel war das Plus in der Spitze mit 4,5 Prozent allerdings nur noch halb so hoch. Zuletzt pendelte sich der Kurs  im Bereich des rechnerischen Umtauschniveaus von 30,80 Euro ein. 

Italiener wollen Dax-Konzern kaufen
Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vorheute · 07:26 Uhr · dpa-AFX
Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vor

Die Unicredit ist bereits größter Anteilseigner bei der Commerzbank. Mit ihrer Offerte für die übrigen Anteile der Frankfurter gehen die Italiener auf Konfrontationskurs mit dem Commerzbank-Management, den Arbeitnehmervertretern und der Bundesregierung, die eine Übernahme ablehnen.

Das Angebot zielt laut der Unicredit darauf ab, die im deutschen Übernahmerecht vorgesehene 30-Prozent-Schwelle zu überwinden und "in den kommenden Wochen einen konstruktiven Dialog mit der Commerzbank und ihren Stakeholdern zu fördern". Es werde erwartet, dass Unicredit eine Beteiligung an der Commerzbank von mehr als 30 Prozent erreichen werde, "ohne die Kontrolle zu erlangen".

Barclays sieht Teamviewer-Aktie nur noch bei fünf Euro 

Zu den größten Verlierern im TecDax zählt die Aktie des Software-Anbieters Teamviewer. Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel von sieben auf fünf Euro je Aktie gesenkt; nur noch knapp oberhalb des aktuellen Kurses. Gleichzeitig stifte Barclays Teamviewer von "Overweight" auf "Equal Weight" ab. Es sei zu früh, für den europäischen Softwaresektor den Boden auszurufen, schrieb Barclays-Analyst Sven Merkt am Montag.

Der Sektor reagiere weiter sehr sensibel auf KI-Nachrichten und viele Investoren seien immer noch stark investiert. Die Bewertungen würden aber langsam wieder reizvoller. SAP sieht Merkt am besten dastehen, Teamviewer stuft er wegen der KI-Risiken ab. 

Die Aktie war 2019 zu 26,25 Euro an die Börse gekommen und hat seither mehr als 80 Prozent ihres Werts verloren.

(mit Material von dpa-AFX)

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