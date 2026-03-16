KI-Infrastruktur-Ausbau: Nebius sichert sich Milliarden-Investment

Nebius rückt zunehmend ins Zentrum des KI-Booms. Nvidia investiert zwei Milliarden Dollar in das Unternehmen, um gemeinsam den Ausbau von KI-Rechenzentren voranzutreiben. Gleichzeitig hat Nebius mit Meta eine mögliche Fünf-Jahres-Vereinbarung über KI-Rechenleistung im Umfang von bis zu 27 Milliarden Dollar geschlossen.

Martin erklärt, welche Rolle Nebius im KI-Ökosystem spielt und wie die Perspektiven der Aktie aussehen.