Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Commerzbank: Übernahmeangebot

Die italienische Großbank Unicredit hat ein öffentliches Tauschangebot angekündigt.

Welche Folgen könnte das für Aktionäre haben? Und wie bewertet der Markt den nächsten möglichen Schritt im europäischen Bankensektor?

Nebius – KI-Deal mit globalem Tech-Konzern

Ein langfristiger Infrastruktur-Vertrag im zweistelligen Milliardenbereich sorgt für Aufmerksamkeit.

Welche Rolle spielt Nebius künftig im KI-Ökosystem großer Plattformunternehmen?

Coupang – Großes Insider-Investment

Nach einer schwierigen Phase setzt ein führendes Mitglied des Managements von Coupang ein deutliches Zeichen. Was steckt hinter dem umfangreichen Aktienkauf – und wie könnte der Markt reagieren?