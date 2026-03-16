Märkte heute 16.03.2026

Unicredit will Commerzbank kaufen – KI-Deal für Nebius

onvista · Uhr
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In der heutigen Sendung bespricht Martin Goersch diese Werte: Mutares, Hensoldt, Beiersdorf, Bayer, Commerzbank, BYD, Ionq, JD.com, Nebius, Coupang

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Commerzbank: Übernahmeangebot

Die italienische Großbank Unicredit hat ein öffentliches Tauschangebot angekündigt.

Welche Folgen könnte das für Aktionäre haben? Und wie bewertet der Markt den nächsten möglichen Schritt im europäischen Bankensektor?

Nebius – KI-Deal mit globalem Tech-Konzern

Ein langfristiger Infrastruktur-Vertrag im zweistelligen Milliardenbereich sorgt für Aufmerksamkeit.

Welche Rolle spielt Nebius künftig im KI-Ökosystem großer Plattformunternehmen?

Coupang – Großes Insider-Investment

Nach einer schwierigen Phase setzt ein führendes Mitglied des Managements  von Coupang ein deutliches Zeichen. Was steckt hinter dem umfangreichen Aktienkauf – und wie könnte der Markt reagieren?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Bayer
BYD
Hensoldt
Commerzbank
Beiersdorf
Nebius
Mutares
JD.com (ADR)
JD.com
Coupang
Upstart
D
DAX (Kursindex)

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