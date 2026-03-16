Unicredit will Commerzbank kaufen – KI-Deal für Nebius
In der heutigen Sendung bespricht Martin Goersch diese Werte: Mutares, Hensoldt, Beiersdorf, Bayer, Commerzbank, BYD, Ionq, JD.com, Nebius, Coupang
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Commerzbank: Übernahmeangebot
Die italienische Großbank Unicredit hat ein öffentliches Tauschangebot angekündigt.
Welche Folgen könnte das für Aktionäre haben? Und wie bewertet der Markt den nächsten möglichen Schritt im europäischen Bankensektor?
Nebius – KI-Deal mit globalem Tech-Konzern
Ein langfristiger Infrastruktur-Vertrag im zweistelligen Milliardenbereich sorgt für Aufmerksamkeit.
Welche Rolle spielt Nebius künftig im KI-Ökosystem großer Plattformunternehmen?
Coupang – Großes Insider-Investment
Nach einer schwierigen Phase setzt ein führendes Mitglied des Managements von Coupang ein deutliches Zeichen. Was steckt hinter dem umfangreichen Aktienkauf – und wie könnte der Markt reagieren?
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