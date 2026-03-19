Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold

Märkte im Minus – hier sind entscheidende Marken

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Die Kurse von Aktien, Gold und Krypto geraten am Donnerstag weiter unter Druck, nachdem der Krieg im Iran eskaliert und den Ölpreis treibt. Wo jetzt wichtige Kursmarken liegen – und wie tief es gehen könnte.

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Quelle: Lightman4289/Shutterstock.com

Der Iran hat gestern eine große Flüssiggas-Anlage in Katar angegriffen und massiv beschädigt. Die iranischen Revolutionsgarden haben Öl- und Gasanlagen in den benachbarten Staaten Saudi Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Katar in der Folge als "legitime Ziele" im Konflikt mit Israel und den USA genannt.

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