Vonovia, Nvidia, Micron: Zahlen, China & Ausblick

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Vonovia: Zahlen, Strategie, Schuldenkurs

Starke Ergebnisse, klare Ziele und ein neuer Fokus auf die Bilanz. Was steckt hinter dem ambitionierten Plan – und was bedeutet das für Investoren?

Nvidia: China-Geschäft vor Neustart

Nach Wochen der Unsicherheit kommt Bewegung in das wichtige China-Segment. Doch wie nachhaltig ist die neue Dynamik wirklich?

Micron: Rekorde und starke Prognosen

Operativ läuft es auf Hochtouren, die Erwartungen werden klar übertroffen. Trotzdem zeigt die Aktie Schwankungen – steckt mehr dahinter?