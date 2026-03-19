Märkte heute
Vonovia, Nvidia, Micron: Zahlen, China & Ausblick
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Hello Fresh, Heidelberger Druckmaschinen, Talanx, Vonovia, Lemonade, Nvidia, Micron.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Vonovia: Zahlen, Strategie, Schuldenkurs
Starke Ergebnisse, klare Ziele und ein neuer Fokus auf die Bilanz. Was steckt hinter dem ambitionierten Plan – und was bedeutet das für Investoren?
Nvidia: China-Geschäft vor Neustart
Nach Wochen der Unsicherheit kommt Bewegung in das wichtige China-Segment. Doch wie nachhaltig ist die neue Dynamik wirklich?
Micron: Rekorde und starke Prognosen
Operativ läuft es auf Hochtouren, die Erwartungen werden klar übertroffen. Trotzdem zeigt die Aktie Schwankungen – steckt mehr dahinter?
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