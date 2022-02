Akumina, die weltweit führende Employee Experience Platform (EXP), wurde in The Forrester Wave™: Intranet Platforms, Q1 2022, zum „Strong Performer“ ernannt und erhielt die höchstmögliche Punktzahl in den Kategorien Designtools, Fachkenntnisse und/oder Social Graphs, Integration und Interoperabilität, Entwickler-Support und Personalisierung.

„Akumina verfolgt das Ziel, innovativ zu sein und gleichzeitig eine der besten Lösungen auf dem EX-Markt bereitzustellen“, berichtet Ed Rogers, CEO bei Akumina. „Die Ernennung zum Strong Performer durch eine renommierte unabhängige Marktforschungsorganisation wie Forrester ist ein Erfolg, auf den Akumina stolz ist und weiter aufbauen wird.“

Im Akumina-Anbieterprofil des Reports heißt es: „Akumina erweitert seine Kernkompetenzen bei Intranet und Kommunikation und konzentriert sich dabei auf seine wichtigsten Alleinstellungsmerkmale, etwa Branding und Designtools. Obwohl Akumina sich zum Ziel gesetzt hat, Kunden im Microsoft-Ökosystem zu bedienen, baut das Unternehmen seine eigenen Repository-Kapazitäten weiter auf und verringert seine Abhängigkeit von SharePoint Online bei grundlegenden Bibliotheksdiensten. Im Mittelpunkt der Strategie des Unternehmens steht die Vision einer umfassenden EX-Plattform und die Nutzung der Daten aus dem digitalen Kontext eines Nutzers, um relevante Inhalte und Kommunikation bereitzustellen, die den Arbeitsfluss von Mitarbeitern erhalten und Kontextwechsel minimieren. Akumina verfolgt eine Partnerstrategie, die es ihm ermöglicht, seine Grenzen kontinuierlich zu erweitern und große Unternehmenskunden anzuziehen.“ Zudem „bewerten Referenzkunden Akuminas Content Repository und Authoring-Funktionen sowie die Design- und internen Kommunikationsfunktionen sehr positiv“.

Die Erwähnung durch Analysten ist ein weiterer Höhepunkt einer bereits sehr erfolgreichen Phase von Akumina. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen erneut ein Wachstum in Rekordhöhe bei einem Plus von 48 % gegenüber 2020. In den zurückliegenden Monaten haben sich globale Unternehmen wie ein britischer Mineralölkonzern, ein US-amerikanischer Hersteller von Farben und Beschichtungen sowie ein deutsches Konglomerat aus dem Fertigungs- und Technologiebereich an Akumina gewandt, um ihre Herausforderungen in den Bereichen digitaler Arbeitsplatz und Intranet zu bewältigen.

„Durch seine Technologien beschleunigt Akumina die Innovationszyklen auf dem Markt“, so Bhadresh Patel, CEO bei Veracity, einem RGP-Unternehmen und Platin-Partner von Akumina. „Sein enormer Erfolg hilft uns, die Transformation des Mitarbeitererlebnisses für unsere globalen Kunden in Rekordtempo umzusetzen.“

Die Unternehmensführung folgt weiterhin ihrer Technologie-Roadmap, die konsistente Entwicklungs-Updates für die Akumina-Plattform vorsieht. Das jüngste Update, Project Waldo, wurde am 7. Februar in der AkuminaEXP Cloud veröffentlicht und brachte Plattformverbesserungen bei der Unternehmenssuche, Erstellung von Mikroanwendungen und Personalisierungsfunktionen.

„Wir sind stolz auf die Dynamik, die unser Team in den letzten zwölf Monaten entfacht hat", kommentiert David Maffei, President bei Akumina. „Unsere aktuelle Version gehört zu den am besten aufgenommenen Aktualisierungen in unserem Kunden-Ökosystem, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Verbesserungen auf den Markt zu bringen.“ Für 2022 sind noch zwei weitere bahnbrechende Versionen geplant.

Udaiappa Ramachandran, CTO bei Akumina, als Microsoft MVP ausgezeichnet

Im Januar wurde Akumina Udaiappa Ramachandran, CTO bei Akumina, als einer von nur 39 Microsoft MVPs in den USA in der Kategorie Microsoft Azure ausgezeichnet. MVPs müssen über Führungsqualitäten und Einfluss auf die Community verfügen, Microsoft-Experte sein, sich für die technische Community einsetzen und zum Erfolg der Microsoft-Produkte und -Dienste beitragen.

„Die Auszeichnung als MVP bedeutet mir sehr viel“, so Ramachandran. „Es liegt mir am Herzen, diese Arbeit fortzusetzen und mich zusammen mit anderen für die Community einzusetzen.“

Die EXP Cloud von Akumina, die von Ramachandran geleitet wird, baut auf Microsoft Azure auf und wird auf vier Kontinenten eingesetzt. Sie unterstützt Tag für Tag Millionen von aktiven Nutzern.

Außerdem ist Udaiappa Organisator der NH-Cloud .NET-Benutzergruppe und stellt seine langjährige Erfahrung in den Bereichen Architektur, Cloud Computing (Microsoft Azure), Produktentwicklung, Softwaresicherheit und Konformität zur Verfügung.

Über Akumina: Die Employee-Experience-Plattform Akumina ermöglicht globalen Unternehmen, auf schnelle Weise personalisierte digitale Erlebnisse bereitzustellen, die jeden Mitarbeiter in jeder Position dabei helfen, intelligenter statt härter zu arbeiten. Über eine anpassbare, Branding-fähige, mehrsprachige Plattform, die nahtlos in führende Enterprise-Cloud-Anwendungen integriert werden kann, bietet Akumina jedem Benutzer auf jedem Gerät eine kontextbezogene, kollaborative und attraktive Workplace Experience. Zu den Kunden von Akumina gehören Sherwin Williams, MassMutual, Big Brothers Big Sisters, Crocs, ConocoPhillips und Sketchers. Weitere Informationen unter www.akumina.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

