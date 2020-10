ALEXION - Das ist noch zu wenig!

Alexion Pharmaceuticals Inc. - WKN: 899527 - ISIN: US0153511094 - Kurs: 116,010 $ (NASDAQ)

Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich die Aktie von Alexion besprach. Ende Januar war das der Fall und wenig überraschend ging der Titel danach in den Sturzflug über. Corona half dabei natürlich. Inzwischen hat sich der Biotech-Titel wieder etwas berappelt, doch ein Blick auf das übergeordnete Bild sorgt weiter für Ernüchterung.

Denn wiederholt gelang es den Bullen nicht, die massive Barriere um 121,00/121,50 USD aus dem Weg zu räumen. Zu allem Übel verläuft dort inzwischen auch eine langfristige Abwärtstrendlinie, die seit dem Jahr 2015 Bestand hat. Folglich liefert das aktuelle Kursniveau nun für beide Tradertypen interessante Möglichkeiten.

Antizykliker werden nach der Erholung den kurzfristigen Aufwärtstrend leeerverkaufen und sich mit dem langfristigen Abwärtstrend auf der Short-Seite positionieren. Das erste Ziel könnte in diesem Fall das Zwischentief bei 99,90 USD darstellen. Absicherungen bieten sich über 121,50 USD an.Prozykliker werden dagegen den Ausbruch über die Marke von 121,50 USD abwarten. In diesem Fall wäre eine mittel- bis langfristige Trendumkehr geschafft, die zunächst Potenzial auf 140,77 USD freisetzen würde. Stops bieten sich hierbei wiederum unter dem Tief bei 99,90 USD an.

Eingezeichnet ist die bullische Variante, für die das Signal aber noch nicht ausgelöst wurde.

Unter fundamentalen Aspekten wirkt der Biotech-Titel mit einem KGV von 9 und einem KUV von gut 4 günstig. Allerdings wächst Alexion derzeit kaum noch. Analysten erwarten 2020 nahezu eine Gewinnstagnation, 2021 könnte das Ergebnis je Aktie um knapp 11 % auf 12,20 USD zulegen. Das erinnert etwas an den Branchenkollegen Gilead. Die Aktie ist seit Jahren günstig, steigt aber nicht.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 4,99 5,68 6,28 Ergebnis je Aktie in USD 10,70 11,00 12,20 Gewinnwachstum 2,80 % 10,91 % KGV 11 11 9 KUV 5,1 4,5 4,1 PEG 3,7 0,9 *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)