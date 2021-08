Allente integriert als einer der weltweit ersten Pay-TV-Anbieter den Google Common Broadcast Stack – mit Unterstützung von KAON und 3SS

Highlights:



3 Screen Solutions (3SS) und KAONMEDIA (KOSDAQ: KAON MEDIA) geben gemeinsam den Abschluss ihrer Integration der hybriden STB (Set-Top-Box) für den skandinavischen Pay-TV-Gigant Allente bekannt.

Mit diesem Meilenstein gehört Allente zu den ersten Betreibern rund um den Globus, die die Integration des Google Common Broadcast Stack für eine Android TV Operator Tier STB abgeschlossen haben. Dank der engen Kooperation zwischen Allente, KAONMEDIA, NAGRA, Broadcom, 3SS und Google konnte das Projekt in nur sechs Monaten umgesetzt werden.

Die Partnerschaft von 3SS und KAON zur Bereitstellung des neuen Allente-Dienstes wurde im Oktober 2020 angekündigt. Die leistungsstarke hybride KAON BCM72180 PVR STB mit NAGRA Media CAS und Broadcom 72180 SoC auf der Basis von 3SS-UX-Technologie werden für Millionen Allente-Abonnenten ab dem dritten Quartal 2021 verfügbar sein.

Mit der Entwicklung seines standardisierten Common Broadcast Stack (CBS) will Google die weltweite Verbreitung von Android TV OS unterstützen. Der im Oktober 2020 vorgestellte CBS wird Fernsehzuschauern ermöglichen, die attraktiven App-basierten Dienste der nächsten Generation zu nutzen. Ein Broadcast Stack ist eine Software für STB und sonstige TV-Geräte, die eine Wiedergabe und Aufnahme von digitalen TV-Signalen erlaubt. Zu den Vorteilen des CBS gehören eine unkompliziertere und schnellere Integration von hybriden Android TV OS-Geräten, kürzere Markteinführungszeiten, vereinfachte Upgrades und niedrigere Gesamtbetriebskosten. Da CBS durch das umfangreiche Netzwerk von Google-Technologiepartnern gemeinsam optimiert wird, können die Dienstanbieter und ihre Abonnenten ein hochwertiges Fernseherlebnis mit Android TV OS erwarten.

„Wir gratulieren Allente dazu, dass Sie als einer der ersten Pay-TV-Anbieter weltweit den Common Broadcast Stack einsetzt und eng mit führenden Technologiepartnern kooperiert, um das digitale Unterhaltungserlebnis für Konsumenten zu verbessern“, kommentiert Matthias Puschmann, Strategic Android TV Partner Development Manager bei Google.

Als führender Pay-TV-Betreiber Skandinaviens baut Allente auf sein erstes erfolgreiches Projekt mit 3SS auf. OnePlace ist das Satelliten- und OTT-Produkt, das Canal Digital im Februar 2018 auf den Markt brachte. Im Jahr 2019 wurde der Dienst bei den prestigeträchtigen CSI Awards als „Best TV User Experience“ ausgezeichnet. Allente ist im Mai 2020 aus der Fusion von Viasat Consumer und Canal Digital hervorgegangen und versorgt Kunden in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland mit Fernsehen über Satellit, Streaming und anderen Diensten wie IPTV und Glasfaserbreitband über offene Netze.

Die neue hybride KAON BCM72180 PVR STB von Allente bietet Abonnenten zahlreiche Vorteile, die von überragender Leistung bis hin zu einem bewährten, auf 3SS-Technologie basierenden Kundenerlebnis der nächsten Generation reichen.

Jon Espen Nergård, CTO bei Allente, berichtet: „Dass wir unsere STB-Integration in so kurzer Zeit abschließen konnten, zeichnet die Technologie, die technischen Fähigkeiten und das Engagement für die Kundenzufriedenheit seitens unserer Partner KAON und 3SS sowie unserer breiteren Zusammenarbeit mit Partnern wie NAGRA, Broadcom und natürlich Google besonders aus.“

Die Middleware der KAON STB ist vollständig in den Android TV-Software-Stack integriert, um neue vorzertifizierte Android TV-Funktionen wie das Custom Over-The-Air Update zu unterstützen und die Bereitstellung neuer attraktiver Funktionen zu beschleunigen.

„Wir sind stolz darauf, als erster OEM die STB-Integration auf einem Broadcom SoC mit NAGRA CAS abzuschließen, das nahtlos mit der von 3SS bereitgestellten UX integriert ist“, so Tom Buhl, Executive Vice President bei KAON Media. „Das hohe Tempo der Integration mit unseren geschätzten Partnern unterstreicht die erheblichen Vorteile, die der Google Common Broadcast Stack bietet“, fügte er an.

„Das gesamte Team bei 3SS ist sehr stolz auf die kontinuierliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Allente“, kommentiert Kai-Christian Borchers, Geschäftsführer von 3SS. „Indem Allente als einer der ersten Dienstanbieter weltweit den Common Broadcast Stack von Google einsetzt, schlägt das Unternehmen bei Innovation und Kundenorientierung einen neuen Weg ein. Wir freuen uns darauf, Allente dabei zu unterstützen, die skandinavischen Verbraucher mit erstklassigem Fernsehen zu versorgen.“

SAFe bedeutet schnelle Integration

Die beschleunigte Umsetzung des Projekts war dank der modernen Prinzipien agiler Entwicklung möglich, die von 3SS erstmals bei Canal Digital eingeführt wurden. Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht „SAFe“ (Scaled Agile Framework), das auf praktischen Erfahrungen basierende Softwareentwicklungs-Framework, mithilfe dessen Systembereitstellungen beschleunigt und optimiert.

SAFe bietet allen Projektbeteiligten, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch bei Partnern, detaillierte Informationen zum aktuellen Status der Projektziele und der gegenwärtigen Position auf einer granularen Roadmap von Leistungen. SAFe fördert eine beschleunigte, rationalisierte Innovation, höhere Produktivität, effektive Planung und überragende Produkte.

Google, Google Play und Android TV sind Marken von Google LLC.

Über Allente

Allente ist ein führender skandinavischer Fernsehanbieter, der mehr als eine Million Kunden in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland mit hochwertigen TV- und Breitbanddiensten versorgt. Das Unternehmen ging im Mai 2020 aus der Fusion von Canal Digital und Viasat Consumer hervor. Im Jahr 2020 erzielten die beiden Unternehmen zusammen einen Nettoumsatz von 7 Milliarden SEK. Allente gehört zu je 50 % der Telenor-Gruppe und der NENT-Gruppe. www.allente.se

Über KAON

KAON ist ein Technologieführer bei Pay-TV- und Breitbandlösungen. Wir liefern die notwendigen Technologien für den vernetzten Haushalt, die es Verbrauchern ermöglichen, Unterhaltung und Informationen auf eine neue Weise zu erleben – zusammen mit einem umfassenden Angebot an innovativen Plattformen und Servicelösungen, die den Nutzern jederzeit und überall einen unkomplizierten Zugang zu Multi-Screen-Erlebnissen bieten. KAONMEDIA ist bei führenden Betreibern aus mehr als 90 Ländern anerkannt. KAONMEDIA unterhält seinen Hauptsitz in Südkorea und ist weltweit in über 24 Ländern vertreten, darunter Deutschland, Norwegen, Frankreich, Spanien, die Niederlande, Australien, die USA, Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Japan und andere. www.kaonmedia.com

Über 3 Screen Solutions (3SS)

Seit 2009 entwickelt 3SS Softwarelösungen von Weltklasse für Dienstanbieter und Technologieinnovatoren, um Video auf jeden Bildschirm zu bringen. 3SS ist ein renommierter Marktführer in den Segmenten Systemintegration, App-Entwicklung, innovatives UI/UX-Design und Solution Architecture. 3SS konzipiert und entwickelt Frontend- und Backend-Plattformen für führende Telekommunikations-Unternehmen und Sendeanstalten rund um den Globus, die das Kundenerlebnis nahtlos und persönlich gestalten. Zu seinen Kunden gehören wichtige Satelliten-, Kabel-, IPTV-, OTT- und Mobil-TV-Betreiber, darunter Swisscom, Com Hem (Tele2), Allente, Proximus, TCC Uruguay, FreeCast (SelectTV), Altibox, ORS (simpliTV), Yes (STINGTV), Vodafone Kabel Deutschland, Stofa, Liberty Global (UPC, Unitymedia), SES, Eutelsat und O2/Telefonica. Zu den Sendeanstalten unter den 3SS-Kunden zählen ProSiebenSat.1, Joyn (ProSiebenSat.1/Discovery), SUPER RTL (TOGGO), n-tv, Blockbuster und Viacom. 3ss.tv, 3ready.tv

