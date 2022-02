Allianz-Aktie klettert weiter aufwärts: Das steckt dahinter!

Wenn es um ihre Aktieninvestitionen geht, sind nicht wenige Deutsche sehr heimatverbunden. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die Allianz-Aktie hierzulande mit zu den beliebtesten Titeln zählt und somit in vielen heimischen Depots anzutreffen ist.

Im letzten Jahr kamen die Papiere allerdings etwas unter Druck. Schuld daran waren unter anderem die weiter andauernde Coronapandemie, Naturkatastrophen und ein hausgemachter Skandal. Doch es scheint ganz so, als ob die Allianz wieder in einem etwas positiveren Licht erstrahlt.

Denn seit Beginn des Jahres kennt ihr Aktienkurs eigentlich nur eine Richtung. Und zwar nach oben. Wenn es so weitergeht, dann könnte sie schon bald wieder ihr Kursniveau von vor der Pandemie erreichen. Schauen wir also einmal nach, wo die Gründe dafür zu suchen sind.

Die Situation hat sich aufgehellt

Eigentlich hat die Allianz-Aktie bereits Anfang Dezember nach Abhalten ihres Kapitalmarkttages und durch die Aussagen zur Dividendenpolitik einen regelrechten Schub erhalten. Hinzu kommt jetzt auch noch, dass wohl die amerikanische Notenbank dieses Jahr an der Zinsschraube drehen wird.

Für zinssensitive Aktien wie die Allianz oder auch die Münchener Rück bedeutet dies, dass sie nun auch von dieser Seite Rückenwind erhalten. Denn die beiden Versicherungskonzerne würden natürlich von steigenden Zinsen profitieren.

Auch die Analysten sind positiv gestimmt. Nach Informationen des Finanzdienstleisters Bloomberg empfehlen 19 der 28 Experten, welche sich mit der Allianz beschäftigen, die Aktie zum Kauf. Für Unternehmen wie die Allianz sei die Ausgangslage 2022 günstig, meint zum Beispiel auch der Analyst Thomas Fossard, welcher für die Großbank HSBC tätig ist.

Solide Dividende

Ein weiteres starkes Argument für die Allianz-Aktie ist nicht zuletzt auch ihre attraktive Dividende. 50 % des Gewinns (bereinigt um Sondereffekte) sollen für das Geschäftsjahr 2021 ausgeschüttet werden. Dies ließen Vorstandschef Oliver Bäte und Finanzchef Giulio Terzariol auf dem oben genannten Kapitalmarkttag verlautbaren.

Die Ausschüttung soll zudem künftig gegenüber dem Vorjahr um mindestens 5 % erhöht werden. Für das vergangene Jahr wird von den Analysten eine Dividende von 10,20 Euro je Aktie erwartet. Beim aktuellen Aktienkurs der Allianz entspräche dies immerhin einer Dividendenrendite von 4,48 %.

Wie hoch die Gewinnausschüttung tatsächlich ausfallen wird, erfahren wir am 18.02.2022. Denn an diesem Tag wird die Allianz nicht nur ihre Ergebnisse zum abgelaufenen Geschäftsjahr, sondern auch den Dividendenvorschlag bekannt geben.

Noch ein Blick auf die Aktie

Die Aktie der Allianz hatte einen guten Start in das neue Jahr und notiert derzeit mit 227,80 Euro (28.01.2022) rund 9 % höher als Anfang Januar. Doch kann man sie mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10 weiterhin als günstig bewertet ansehen.

Aber dies muss nicht so bleiben. Denn Giulio Terzariol ließ in einem Interview durchblicken, dass der Münchener Versicherungskonzern wohl ein gutes Geschäftsjahr hinter sich gebracht hat. Wir können also durchaus auf die endgültigen Zahlen gespannt sein.

Meines Erachtens sind sowohl das jetzige Umfeld als auch die Aussichten für die Allianz mehr als günstig zu beurteilen. Demzufolge würde ich ihr auch einen weiter steigenden Aktienkurs zutrauen. Aber auch wenn der Kurs die nächste Zeit nicht gleich explodieren sollte, können sich die Investoren zumindest über eine äußerst attraktive Dividende freuen.

