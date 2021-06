AMC - Es wird weiter gepusht!

AMC Entertainment Holdings Inc - WKN: A1W90H - ISIN: US00165C1045 - Kurs: 59,260 $ (NYSE)

Private Trader haben in den vergangenen Monaten ein neues Spiel für sich entdeckt: man treibt den Kurs von stark geshorteten Aktien in der Annahme nach oben, dass die auf fallende Notierungen spekulieren den Hedgefonds & Co in ihre Stopps getrieben werden und so selbst kaufen müssen. Dies wiederum soll die Aufwärtsbewegung beschleunigen und damit zu enormen Gewinnen führen.

Eine Aktie, die in diesem Zusammenhang von den privaten Tradern ins Visier genommen wurde, war die AMC-Aktie. Diese hat in den vergangenen Tagen und Wochen enorme Kursgewinne verzeichnen können und die privaten Trader werden sich wahrscheinlich auf die Schulter klopfen. Zum Beginn des aktuellen Hype hatte ich jedoch schon ein paar warnende Worte ausgesprochen:

AMC - Wer zockt hier wen ab?

Die Gewinner sind…

Wäre ich in der AMC-Aktie investiert und hätte bei diesem Spiel mitgemacht, würde ich mich über die schönen Gewinne freuen und diese realisieren. Ich bleibe dabei, dass am Ende vor allen Dingen die Big Boys als Sieger den Platz verlassen werden - also genau die, die man eigentlich in die Enge treiben möchte. Tatsächlich haben diese Player in den vergangenen Tagen und Wochen auch reagiert, jedoch auf der anderen Seite. Die privaten Trader haben den Kurs nach oben getrieben und die Big Boys haben diese hohen Kurse genutzt, um ihre Shortpositionen auszubauen. Leider sind die Daten auf Yahoo-Finance dazu nicht ganz aktuell, die Tendenz von April auf Mai war jedoch klar. Ich denke, daran wird sich grundlegend auch in den vergangenen Wochen wenig verändert haben und auch zukünftig nicht viel verändern.

Sind neue Hochs möglich?

Aus technischer Sicht sind zumindest kurzfristig neue Hochs in der AMC-Aktie möglich. Zumindest zeigt der aktuelle Chart, dass die privaten Trader weiterhin dranbleiben und bereit sind zu kaufen. Das Pendel könnte bei einem Tagesschlusskurs unterhalb von 42,75 EUR erstmals umschlagen. Die Angst dürfte zunehmen, wenn das Junitief bei 32,60 EUR ebenfalls bärisch gebrochen wird.

AMC Entertainment Holdings Inc

