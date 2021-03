AMD - Das muss halten, liebe Leut!

Der Vergleich AMD mit Intel ist hochspannend und ein wahrer Klassiker. Gegen die Performance von AMD hatte die Intel-Aktie in den vergangenen fünf Jahren keine Chance. Interessanterweise hat sich das Bild in diesem Jahr geändert.

Denn die zwischenzeitlich arg verschmähte Intel-Aktie ist wieder obenauf und nähert sich wichtigen Mehrjahreshochs. Über 20 % hat der Titel bereits 2021 an Wert gewonnen, während AMD-Aktionäre ein Minus von rund 17 % zu verzeichnen haben. Sie werden es angesichts der Wahnsinnsrally in den vergangenen Jahren verschmerzen können.

Auch wenn ich in diesem Beispiel gerne zum David, also AMD, halte, muss man konstatieren, dass die AMD-Aktie nicht mehr viel Spielraum besitzt, wollen die Käufer auch mittelfristige Verkaufssignale vermeiden. Die Schlüsselunterstützung bei 73,85 USD wurde mehrfach getestet, zuletzt auch im laufenden Monat. Auch bewegt sich der Chipwert im Bereich des EMA50 Woche. Solange diese Supports halten, kann sich die Range der vergangenen Monate immer noch gen Norden auflösen und es zu Kaufsignalen kommen. Doch zunächst scheint der Erholungsspielraum auf 87,30 USD begrenzt.

Fällt die Aktie sogar in den kommenden Tagen und Wochen unter 73,85 USD und etabliert sich unter dieser Marke, drohen Abgaben bis zum Ausbruchslevel aus dem Jahr 2020 bei 59,27 USD. Dies würde einem Abwärtsrisiko von in etwa 20 % entsprechen. Noch besteht also für Investierte kein Handlungsbedarf. Neueinsteiger werden das derzeitige Chance-Risiko-Verhältnis auf der Long-Seite schätzen, sollten aber auch konsequent agieren, falls der beschriebene Support aufgegeben wird.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 9,76 13,51 15,64 Ergebnis je Aktie in USD 2,06 1,97 2,52 Gewinnwachstum -4,37 % 27,92 % KGV 37 39 30 KUV 9,5 6,9 5,9 PEG neg. 1,1 *e = erwartet

AMD-Aktie (Wochenchart)

