Andersen Global erweitert karibische Abdeckung mit McW Todman & Co. auf den Britischen Jungferninseln

Andersen Global setzt seine Expansion in die Karibik durch die Hinzufügung des Kooperationspartners McW Todman & Co. fort, einer Anwaltskanzlei mit Sitz auf der Insel Tortola, welche zu den Britischen Jungferninseln gehört.

Mit seinem Fokus auf Unternehmens-, Immobilien- und Nachlassplanung bietet McW Todman Dienstleistungen in solchen Bereichen wie Gesellschaftsrecht, Bankwesen, Fusionen und Übernahmen, geistiges Eigentum, Zivilprozessrecht, Immobilien, Arbeitsrecht und Insolvenz an. Die Kanzlei betreut sowohl Privatkunden als auch lokale und internationale Unternehmen, Dienstleister, Hersteller und Händler.

„Unsere tiefgreifenden Kenntnisse des lokalen Rechtsumfelds gepaart mit unserem kundenorientierten Ansatz ermöglichen es uns, unseren Kunden umfassende Lösungen auf höchstem professionellen Niveau zu liefern“, so Seniorpartner Terrance B. Neale. „Wir freuen uns darauf, mit den gleichgesinnten Fachleuten der Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner von Andersen Global zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden grenzübergreifend weiterhin erstklassige Lösungen anzubieten.“

„McW Todman & Co. ist ein Expertenteam, das durch seine solide Rechtspraxis und seine Verpflichtung zur Eigenverantwortung einen Wettbewerbsvorteil auf seinem Markt besitzt“, so Andersen Global Chairman und Andersen CEO Mark Vorsatz. „Dies ist eine weitere wichtige Ergänzung zu unserer Expansionsstrategie in der Karibik. Die umfassende lokale Erfahrung und die grenzüberschreitenden Beziehungen in der Region ergänzen unsere globale Plattform.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 9000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 325 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005276/de/

Megan Tsuei

Andersen Global

+1 415 764 2700