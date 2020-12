Apple: HoHoho – wird der Weihnachmann noch eine zusätzliche Überaschung aus Cupertino bekommen?

Nachdem das Abschlussquartal von Technologieriesen aus Cupertino die Anleger nicht so überzeugt hat, kommt die Aktie nicht mehr so recht in Schwung. In den vergangenen drei Monaten kommt das Papier noch nicht einmal auf einen Zuwachs von 2 Prozent. Da sind Investoren schon besseres gewohnt.

Da durch die Corona-Krise die Verkäufe des neuen iPhone 12 komplett im Weihnachtsquartal – dem Auftakt des Geschäftsjahres für Apple – liegen, rechnen nicht wenige Experten damit, dass der Technologieriese dieses Jahr beim Umsatz die Marke von 100 Milliarden Dollar knackt, was ein neuer Rekordwert wäre. Jetzt wird gemunkelt, dass Cupertino die Chancen auf einen neuen Höchstwert bei den Erlösen noch mit einem neuen Produkt steigert. Am kommenden Dienstag, den 8. Dezember, könnte Apple kurz vor Weihnachten noch etwas neues aus dem Hut zaubern. Das Internetportal MacRumor hat von einer „sicheren Quelle" ein internes Memo erhalten, dass für ein weiteres neuen Produkt noch vor Weihnachten sprechen könnte. Jetzt ist das Rätselraten groß, ob Apple tatsächlich nächste Woche noch etwas Neues präsentiert und was es sein könnte. Neue Airpods, Apple TV oder Airtags Im laufenden Corona-Jahr hat Cupertino schon drei Keynotes veranstaltet und zahlreiche neue Produkte vorgestellt. Was bislang fehlt ist eine neue Generation der Kopfhörer Airpods oder eine überarbeitete Version des Apple TV. Es könnte aber auch völlig neues Produkt vorgestellt werden: Apple Airtags – eine neue Alltagshilfe. Gerüchten zur Folge sollen die Airtags in etwa so groß sein wie eine 2 Euro Münze und eine Ortungsfunktion besitzen. In der Geldbörse aufbewahrt, kann das iPhone diese dann zum Beispiel aufspüren. So müsste man auch nie mehr den Haustürschlüssel suchen. Anleger sollten daher am kommenden Dienstag genau aufpassen, ob Apple tatsächlich noch ein neue Weihnachtsgeschenkt aus dem Hut zaubert. Von Markus Weingran Foto: Songquan Deng / Shutterstock.com