Das Unternehmen Biedermann Motech, das die weltweit erste polyaxiale Pedikelschraube (das MOSS®-System) entwickelt hat und seit mehr als 35 Jahren Pionier auf dem Wirbelsäulenmarkt ist, hat heute bekannt gegeben, dass seine Plattform MOSS VRS®für Pedikelschrauben, das derzeit fortschrittlichste System auf dem Markt, nun als vollständig modulare Lösung erhältlich ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210921006166/de/

The Next Generation: MOSS VRS®. Real-Time Intraoperative Decision Making. (Graphic: Business Wire)

Das MOSS-VRS-System ist mit der Next Generation Pedicle Screw Technology™ ausgestattet. Damit kann der Chirurg den mehrachsigen Winkel der Pedikelschraube während der Operation jederzeit in jedem beliebigen Winkel arretieren. So erhalten Chirurgen mit einem einzigen, äußerst funktionalen Implantat beispiellose intraoperative Echtzeit-Optionen.

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Pedikelschraubensystemen, bei denen viele verschiedene Arten von Schrauben Verwendung finden, kann die MOSS-VRS-Pedikelschraube vom Chirurgen während komplexer Korrektur- und Rekonstruktionsmanöver ganz nach Bedarf arretiert oder gelöst werden.

Durch das Hinzufügen von MOSS Modularity™ zu dieser einzigartigen Funktionalität haben Chirurgen nun die Möglichkeit, die modularen MOSS-VRS-Tulpenköpfe zu befestigen, nachdem die Pedikelschraubenschäfte platziert wurden. Dies ermöglicht noch fortschrittlichere und vielseitigere Operationstechniken.

„Über 30 Jahre nach Einführung des MOSS-Systems, der weltweit ersten mehrachsigen Pedikelschraube, sind wir mit dem weiteren Ausbau unserer MOSS-VRS-Plattform weiterhin führend in der Entwicklung von posterioren Schraubensystemen“, so Markku Biedermann, Präsident und CEO von Biedermann Motech, Inc.

Die einzigartigen proprietären Technologien des MOSS-VRS-Systems sind von der Biedermann Technologies GmbH & Co. KG lizenziert. Die Gesellschaft verfügt über ein vielfältiges, breit gefächertes Portfolio an Patenten und Technologien, die exklusiv über Biedermann Motech verfügbar sind.

Biedermann Motech wird das MOSS-VRS-System auf der demnächst stattfindenden Jahreskonferenz der North American Spine Society (NASS) in Boston (MA, USA) vom 22. bis 24. September 2021 am Stand Nr. 2349 präsentieren.

Über Biedermann Motech

Biedermann Motech ist eine mittelständische Unternehmensgruppe im Familienbesitz mit Hauptgeschäftssitzen in Deutschland (Villingen-Schwenningen) und den USA (Miami), deren Wurzeln bis ins Jahr 1916 zurückreichen. Seitdem liegt der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit Chirurgen von Weltrang, um durch die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation bedeutende klinische Herausforderungen zu lösen. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Entwicklung, der Fertigung und dem Vertrieb innovativer Implantate und Instrumente für Eingriffe an der Wirbelsäule und den Extremitäten. Biedermann Motech ist in Zusammenarbeit mit medizinischem Fachpersonal, Technologiepartnern, wissenschaftlichen Einrichtungen und Spezialunternehmen in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb hochwertiger Implantatsysteme tätig und verfolgt das Ziel, die klinischen Ergebnisse zu optimieren. Weitere Informationen über Biedermann Motech finden Sie hier: www.biedermann.com.

Folgen Sie uns:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/biedermannmotech

Instagram: https://www.instagram.com/biedermannmotech/

Über Biedermann Technologies

Die Biedermann Technologies GmbH & Co. KG (www.biedermann-technologies.com) ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Deutschland (Donaueschingen). Das Unternehmen besitzt und schützt ein beträchtliches Portfolio an Patenten und Technologien für orthopädische Spezialmärkte. In den letzten 25 Jahren hat Biedermann Technologies erfolgreich zahlreiche Patente und verwandte Technologien an mehrere zentrale Akteure im Bereich Orthopädie und Neurochirurgie lizenziert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210921006166/de/

Kevin Averett kaverett@biedermann.com