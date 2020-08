Börsencrash voraus? Nutze diese 3 Dividendenaktien, um dein passives Einkommen zu maximieren!

Ein potenzieller Börsencrash kann etwas sein, das so mancher Investor gerade jetzt fürchtet. Es gibt zugegebenermaßen einige Risiken, die für Volatilität stehen könnten. Allerdings ist nicht die Frage, ob es dazu kommt, die entscheidende für Foolishe Investoren.

Nein, Foolishe Investoren überlegen eher, wie sie von einer solchen volatilen Phase profitieren können. Wenn es beispielsweise um passives Einkommen geht, sind Dividendenaktien natürlich eine attraktive Wahl.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf drei Dividendenaktien, die im nächsten Börsencrash eine spannende Option sein könnten. Insbesondere, wenn sie günstiger werden, dürften sie dein passives Einkommen deutlich maximieren.

1. W. P. Carey

Ein erste starke Dividendenaktie, die schon jetzt auf eine interessante Bewertung und Historie kommt, ist zunächst die von W. P. Carey. Der US-REIT zahlte zuletzt eine Dividende von 1,042 US-Dollar an die Investoren aus. Bei einem derzeitigen Aktienkursniveau von 73,08 US-Dollar (10.08.2020, maßgeblich für alle Kurse) entspräche das auf annualisierter Basis einer Dividendenrendite von 5,70 %. Ein ziemlich attraktiver Wert, findest du nicht auch?

Ein Wort noch zur Historie: W. P. Carey zahlt inzwischen seit dem Börsengang im Jahre 1998 eine stets mindestens konstante Dividende aus, die inzwischen sogar auf vierteljährlicher Basis moderat erhöht wird. In lediglich drei weiteren Jahren dürfte der US-REIT daher zum Kreis der Dividendenaristokraten dazugehören.

Der Grund, warum W. P. Carey allerdings auch jetzt eine spannende Option ist, hängt mit dem Zahlenwerk zusammen: Im zweiten Quartal, das grundsätzlich stärker vom Coronavirus betroffen gewesen ist, kam der US-REIT auf Funds from Operations in Höhe von 1,14 US-Dollar auf bereinigter Basis. Das wiederum zeigt: Die Dividende ist trotz einer niedrigeren Collection-Rate im zweiten Quartal sicher. Wenn es zu einem Börsencrash kommen sollte, so könnte hier ein stabiles, günstig bewertetes Dividenden-pur-Paket lauern, das dein passives Einkommen maximieren könnte.

2. Medical Properties

Reicht dir dieses Zahlenwerk nicht aus? Dann könnte wiederum Medical Properties eine spannende Option sein. Aber werfen wir auch bei dieser Dividendenaktie zunächst einen Blick auf die schon heute hohe Dividendenrendite: Derzeit zahlt der Real Estate Investment Trust nämlich 0,27 US-Dollar pro Quartal an die Investoren aus. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 19,91 US-Dollar entspricht das immerhin einer netten Dividendenrendite von 5,42 %.

Medical Properties konnte operativ im zweiten Quartal sogar weiter zulegen: So stiegen die Funds from Operations je Aktie beispielsweise im Jahresvergleich um 22,5 % auf 0,38 US-Dollar. Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung, die großteils auf das diversifizierte Portfolio im Bereich der medizinischen Einrichtungen zurückzuführen ist.

Mit einem Ausschüttungsverhältnis von ca. 71 % besteht hier sogar die Möglichkeit für weiteres Dividendenwachstum. Sollte es daher zu einem weiteren Börsencrash kommen, dürfte hier eine weitere starke Gelegenheit lauern, um dein passives Einkommen zu maximieren.

3. Innovative Industrial Properties

Zu guter Letzt könnte auch Innovative Industrial Properties eine Dividendenaktie sein, mit der du im Börsencrash dein passives Einkommen maximieren kannst. Zugegeben: Mit einer derzeitigen Quartalsdividende von 1,06 US-Dollar und einem Aktienkurs von 116,94 US-Dollar käme der US-REIT derzeit auf rund 3,81 % Dividendenrendite. Das mag zunächst nach ziemlich wenig aussehen.

Allerdings ist es hier das Wachstum, das deine passiven Einkünfte bedeutend ansteigen lassen könnte: Allein in der letzten Erhöhungsrunde stieg die Dividende um 6 % auf das derzeitige Niveau. In den letzten ca. drei Jahren hat sich die Dividendensumme, ausgehend von 0,15 US-Dollar, ca. versiebenfacht. Das könnte ein starker Katalysator für ein weiteres Dividendenwachstum sein. Zumal auch die Funds from Operations zuletzt stetig je Aktie um über 100 % im Jahresvergleich gewachsen sind.

Sollte eine Korrektur die Bewertung von Innovative Industrial Properties günstiger werden lassen, so könnte diese Aktie das Potenzial für langfristig steigende Ausschüttungen mit hoher, initialer Dividendenrendite besitzen. Ein Börsencrash könnte hier möglicherweise eine wirklich zu preiswerte Bewertung schaffen.

Börsencrash? Maximiere dein passives Einkommen!

Es bleibt abzuwarten, ob es wirklich zu einem weiteren Börsencrash kommen wird. Die US-REITs W. P. Carey, Medical Properties und Innovative Industrial Properties könnten in einem solchen Fall jedoch deine passiven Einkünfte maximieren. Welche dieser Aktien die spannendste ist? Das liegt im Endeffekt natürlich an deiner finalen Einschätzung.

