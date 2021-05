Der Ethereum Kurs konnte heute zum ersten Mal in seiner Geschichte die $3.000 Marke durchbrechen. In unserer letzten Ethereum Kurs Prognose haben wir über eine ABC-Sequenz geschrieben, welche schon fast abgearbeitet ist. Das erste Ziel der Sequenz wurde schon erreicht. Nun ist der Ethereum Kurs kurz vor dem zweiten Ziel der Sequenz. Doch könnte der Kurs nun korrigieren? Wenn ja, was sind die Ziele der Korrektur?

Falls du im Kryptomarkt immer Up-To-Date sein möchtest,...

The post BREAKING: Ethereum Kurs erreicht zum ersten Mal $3.000! Wie geht es weiter? appeared first on CryptoTicker.

Weiterlesen