CANCOM - Das wäre die Krönung!

CANCOM SE - WKN: 541910 - ISIN: DE0005419105 - Kurs: 55,960 € (XETRA)

Mit dem neuen Rekordhoch bei 64,85 EUR endete der Aufwärtstrend der Aktie von Cancom im November und wurde von einer hochvolatilen Korrektur abgelöst, die den Wert zuletzt bis an die Unterstützungen bei 45,97 und 46,33 EUR einbrechen ließ.

Diese beiden Tiefs aus dem Frühsommer des Vorjahres wurden verteidigt und wie in der letzten Analyse erwartet, zum Start für eine Erholung genutzt. Dass aus einer kleinen Gegenbewegung aber ein derart gewaltiger Kaufimpuls werden sollte, war zum damaligen Zeitpunkt freilich nicht abzusehen:

Über 57,49 EUR ist der Abwärtstrend neutralisiert

Denn die Cancom-Aktie brach in den letzten Tagen in einer dynamischen Aufwärtsbewegung über die Hürde bei 52,08 EUR und die dort verlaufende Abwärtstrendlinie aus und erreicht jetzt schon das 61,8 %-Retracement-Niveau der gesamten Abwärtsstrecke bei 57,49 EUR (im Chart in hellblau). Darüber wäre die Korrektur aus charttechnischer Sicht offiziell beendet und weitere Zugewinne bis 59,05 und 60,50 EUR in den nächsten Tagen möglich. Nach einer Korrektur könnte auch diese Marke durchschritten und die Kaufwelle bis 62,88 und ggf. das Rekordhoch bei 64,82 EUR fortgeführt werden.

Eine vorherige Korrektur bis an den Supportbereich bei 52,40 bis 53,00 EUR würde den Fortbestand des Anstiegs nicht gefährden. Erst unter 52,40 EUR müsste man mit einer deutlichen Unterbrechung und Verlusten bis 48,87 EUR rechnen.

Charttechnisches Fazit: Im Anschluss an die laufende, leichte Korrektur könnte die Aktie von Cancom direkt über 57,49 EUR ausbrechen und den Anstieg der letzten Tage bis 60,50 und später 62,88 EUR fortsetzen.

CANCOM Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)