CATERPILLAR - US-Infrastrukturprogramm abgesegnet, Aktie zieht an!

Caterpillar Inc. - WKN: 850598 - ISIN: US1491231015 - Kurs: 213,918 $ (NYSE)

Lange musste sich Joe Biden gedulden, nun ist es endlich soweit: Der US-Kongress hat am Wochenende dem milliardenschweren US-Infrastrukturprogramm zugestimmt. Rund 550 Mrd. USD sollen in den kommenden Jahren in die Modernisierung der maroden US-Infrastruktur fließen, zusammen mit bereits vorher veranschlagten Mitteln liegt der Umfang des Pakets bei über 1 Bio. USD. Der größte Part, rund 110 Mrd. USD, soll für den Ausbau und/oder die Renovierung von Straßen eingesetzt werden. Da kamen Aktienvorstellungen wie die des Steinbruchunternehmens Martin Marietta Materials oder zuletzt auch des Baustoffproduzenten Vulcan Materials gerade noch zur rechten Zeit.

Doch es muss gar nicht einmal die zweite/dritte Reihe an der Börse sein, um das Thema zu spielen. Der klare Gewinner im Dow Jones ist heute die Aktie des Baumaschinenproduzenten Caterpillar. Der Wert ist seit Wochen ein Underperformer, versucht sich nun aber an einer Aufholjagd. Nach einer mehrtägigen Konsolidierung nutzten die Bullen die wieder eindrehenden EMAs 50 und 200 als Unterstützungszone und leiteten eine Erholung ein, dies sich heute per Upgap beschleunigt. Das bisherige Mehrwochenhoch bei 209,75 USD ist Geschichte.

Halten die Käufer den Titel nun über diesem neuen Support, steht einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung der Abrisskante zwischen 223,30 und 223,76 USD nichts mehr im Weg. Erst darüber würde sich auch das mittelfristige Chartbild aufhellen in Richtung 231,94 und 245,78 USD.

Absicherungen bieten sich unterhalb der beiden EMAs50 und 200 und dem letzten markanten Zwischentief im Chart bei 201,82 USD an.

Fazit: Die Caterpillar-Aktie besitzt nun gute Chancen für eine Aufwärtswelle, insofern sie nicht mehr unter 201,82 USD fällt.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 41,75 50,36 55,87 Ergebnis je Aktie in USD 5,46 10,06 12,09 KGV 39 21 18 Dividende je Aktie in USD 4,12 4,28 4,61 Dividendenrendite 1,93 % 2,01 % 2,16 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)