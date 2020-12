Check Point Software: Mittelfristiges Kaufsignal jetzt möglich!

Insgesamt herrscht seit Oktober 2017 eine grobe Seitwärtsspanne zwischen 95,00 und 132,75 US-Dollar in der Aktie von Check Point Software - ausgenommen der kleine Corona-Crash auf zeitweise 80,00 US-Dollar. Von diesen Tiefständen konnte sich die Aktie im Laufe des Jahres deutlich erholen, im Spätsommer markierte das Papier um 130,00 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt. Nachdem die letzten Monate von einer kurzfristigen Konsolidierung zurück auf 115,00 US-Dollar geprägt waren, kam gegen Ende Dezember wieder deutliche Aufwärtsdynamik in dem Wertpapier auf und drückte die Notierungen geradewegs auf ein frisches Jahreshoch von 131,67 US-Dollar aufwärts.

Inverse SKS-Formation erkennbar

Sieht man sich die letzten zwei Jahre in der Check Point Software-Aktie etwas genauer an, lässt sich sogar eine etwas schief geratene inverse SKS-Formation erkennen. Diese würde einen nachhaltigen Ausbruch über die bisherigen Höchststände und ein mittelfristiges Kaufsignal untermauern. Bei einem Sprung über 133,00 US-Dollar würde das nächste Ziel um 143,02 US-Dollar liegen, rechnerisch könnte es in den folgenden Monaten sogar auf 156,26 US-Dollar weiter aufwärts gehen. Scheitern Bullen jedoch im Bereich von 133,00 US-Dollar, kämen Rücksetzer zurück auf 124,13 US-Dollar nicht überraschend. Darunter findet das Papier um den 50-Wochen-Durchschnitt bei 116,94 US-Dollar eine weitere starke Unterstützung vor.

Check Point Software (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 132,02 // 132,75 // 134,08 // 134,92 // 135,88 // 136,12 US-Dollar Unterstützungen: 130,98 // 128,87 // 127,23 // 126,28 // 125,00 // 123,78 US-Dollar

Fazit

Die Ausgangslage für ein erfolgreiches Jahr 2021 ist nach aktueller Auswertung vergleichsweise gut zu bewerten, ein Sprung über 133,00 US-Dollar dürfte die mittelfristigen Ziele bei 143,02 und 156,26 US-Dollar aktivieren. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch nicht weggelassen werden, ist aber noch ein gutes Stück weit unter den aktuellen Höchstständen anzusetzen. Hierzu würde sich ein Niveau um 126,75 US-Dollar anbieten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.