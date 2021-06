Chinas Erzeugerpreise mit kräftigstem Anstieg seit zwölf Jahren

Peking (Reuters) - Die chinesischen Produzenten haben ihre Preise im Mai so kräftig angehoben wie seit zwölf Jahren nicht mehr.

Die Erzeugerpreise stiegen um 9,0 Prozent zum Vorjahr, wie das Statistikamt am Mittwoch in Peking mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 8,5 Prozent gerechnet, nachdem es April noch einen Anstieg von 6,8 Prozent gegeben hatte. Die weltweite Konjunkturerholung treibt derzeit die Preise für Rohstoffe, Vorprodukte und Waren in die Höhe. Da China als Exportweltmeister viel ins Ausland verkauft, könnten die gestiegenen Erzeugerpreise auch dort ankommen.

Die Verbraucherpreise in der Volksrepublik legten im Mai vergleichsweise gering zu. Die Lebenshaltungskosten erhöhten sich um 1,3 Prozent im Jahresvergleich. Ökonomen hatten mit einer Inflationsrate von 1,6 Prozent gerechnet, nachdem sie im April 0,9 Prozent betragen hatten.