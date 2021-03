Coca-Cola vs. Beyond Meat: Unterschiedliche Investitionsthesen, beide attraktiv!

Coca-Cola oder Beyond Meat? Beide Aktien besitzen operativ durchaus einige Gemeinsamkeiten. Beide US-Konzerne sind nämlich im Lebensmittelsegment vertreten. Wobei es das bereits mit den Gemeinsamkeiten gewesen ist.

Die Investitionsthesen dieser beiden Aktien sind nämlich grundsätzlich sehr unterschiedlich. Lass uns daher im Folgenden einen Blick auf diese beiden Unternehmen und ihre Aktien riskieren. Sowie auch darauf, warum beide Chancen langfristig orientiert attraktiv sein könnten.

Coca-Cola: Defensiv, Dividende & etablierte Klasse!

Die Aktie von Coca-Cola verbrieft eine Möglichkeit, von einem grundsätzlich eher konservativen Geschäftsmodell zu profitieren. Der US-Konzern besitzt so beispielsweise die Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite und viele weitere im Getränkesegment. Damit ist der US-Konzern eine Marktmacht und eine der bekanntesten Marken in diesem Segment. Und das sogar rund um den Globus.

Das Getränkeportfolio wertet grundsätzlich jeden Supermarkt auf und jeder, der in der Ferne oder Fremde ist, wird, wenn es um die Getränkebestellung geht, vermutlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zur Coca-Cola greifen. Man kauft schließlich gerne, was man kennt.

Allerdings ist die Aktie mehr als bloß der Anteil an einem bekannten und namhaften Getränkekonzern. Eigentlich ist das operative Geschäft zudem wenig zyklisch und auch aufgrund der Markenstärke defensiv. Das ermöglicht eine inzwischen 100-jährige Dividendenhistorie, die in der jährlichen Erhöhung über einen Zeitraum von fast sechs Jahrzehnten gipfelte.

Derzeit winkt bei der Aktie von Coca-Cola eine Dividendenrendite von ca. 3,2 %. Das könnte eine defensive Investitionsthese weiterhin abrunden und ein zuverlässiges passives Einkommen ermöglichen.

Beyond Meat: Der Revolutionär!

Die Aktie von Beyond Meat verbrieft hingegen einen etwas revolutionäreren Ansatz. Das Unternehmen, das im Endeffekt auch die Aufgabe besitzt, die Welt zu verbessern, setzt schließlich auf Fleischersatzprodukte. Die Beyond-Burger sollen so beispielsweise Hackfleisch in Form eines Burger-Patties simulieren. Ein spannender Ansatz.

Beyond Meat ist jedoch mehr als bloß der Versuch, die Vegetarier für sich zu gewinnen. Es geht darum, ein bewussteres Konsumverhalten zu kreieren. Sowie Fleischesser dazu zu bewegen, zu sogenannten Flexitariern zu werden, die zumindest hin und wieder mal auf Fleisch zugunsten eines solchen Ersatzpräparates verzichten. Dabei geht es jedoch nicht bloß um den privaten Konsum. Nein, denn mit einigen Systemgastronomie-Ketten konnten ebenfalls Deals eingefädelt werden, was die Reichweite deutlich erweitern könnte.

Beyond Meat besitzt noch eine vergleichsweise kleine Ausgangslage. Zuletzt kam das Flexitarier-Unternehmen auf einen Umsatz von knapp über 100 Mio. US-Dollar. Die derzeitige Marktkapitalisierung liegt bei 8,7 Mrd. US-Dollar. Das könnte eine gigantische Chance implizieren. Aber auch ein größeres Risiko, wenn es nicht gelingt, die Investitionsthese zu verwirklichen. Oder aber die Flexitarier vom eigenen Produkt zu überzeugen.

Zwei spannende Lebensmittelunternehmen!

Coca-Cola und Beyond Meat sind für mich daher zwei spannende Lebensmittelaktien, wobei es einerseits um eine defensive Möglichkeit geht, andererseits jedoch um nicht weniger, als den Fleischmarkt neu zu ordnen.

