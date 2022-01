Corona-Zahlen schnellen nach oben - Fast 60.000 Neuinfektionen

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat sprunghaft steigende Zahlen an Corona-Neuinfektionen verzeichnet.

Am Mittwoch meldete das RKI 58.912 neue Fälle. Das sind 18.869 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 40.043 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg deutlich auf 258,6 von 239,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 346 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Das RKI verweist immer noch darauf, dass die Zahlen wegen der Feiertage weniger aussagekräftig seien. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Krankenhäusern hatte am Dienstag 3640 betragen.

Der seit Tagen sichtbare erneute Anstieg der Zahlen wird vor allem auf die Ausbreitung der hochansteckenden Virus-Variante Omikron zurückgeführt, die in anderen europäischen Ländern und den USA bereits für Höchststände gesorgt hat. In Frankreich waren etwa am Dienstag 271.686 Neuinfektionen registriert worden, in Großbritannien 218.724. Der Anstieg ist diesmal in Deutschland besonders im Nordwesten zu beobachten. Unter den Bundesländern verzeichnet Bremen mit 575,8 den höchsten Wert. Die Sieben-Tage-Inzidenz schnellt aber auch in Schleswig-Holstein mit nun 352,8 nach oben. Das Land hatte über Monate die niedrigste Inzidenz ausgewiesen. In beiden Ländern ist die Impfquote überdurchschnittlich hoch. Das Gesundheitsministerium betont, dass die Impfungen zu einem milderen Krankheitsverlauf führen.