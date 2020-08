Das ist (noch immer) mein Lieblings-Wachstums-REIT mit 3,81 % Dividendenrendite!

Habe ich einige REITs, die ich durchaus als meine Lieblings-Aktien bezeichnen würde? Wer meine Artikel des Öfteren mal liest, der weiß, dass das durchaus möglich ist. Realty Income beispielsweise gilt als besonders krisenfest und dividendenstark und hat dabei im Rahmen der aktuellen Quartalszahlen erneut seine defensive Klasse und Stärke bewiesen.

Allerdings, und das wusstest du vielleicht noch nicht: Ich besitze auch einen Lieblings-REIT, der über ein starkes Wachstum verfügt. Nämlich den von Innovative Industrial Properties.

Auch hier haben die aktuellen Quartalszahlen gezeigt, was in dem Real Estate Investment Trust steckt. Werfen wir daher im Folgenden einen Foolishen Blick auf Chancen, Risiken und natürlich Zahlen dieses Dividenden-Zahlers. Sowie darauf, was Innovative Industrial Properties noch heute so besonders macht.

Zahlen, Daten, Fakten

Wer den Namen Innovative Industrial Properties bereits kennt, der wird wissen, dass hinter diesem Real Estate Investment Trust ein junger, dynamischer Name steckt. Der, überdies, noch immer auf deutlich dreistellige Wachstumsraten kommt. Daran hat sich auch im zweiten Quartal dieses Börsenjahres nichts geändert.

So stieg der Quartalsumsatz beispielsweise um beeindruckende 183 % auf 24,3 Mio. US-Dollar. Das Nettoergebnis kletterte hingegen auf 13 Mio. US-Dollar, was einem Wachstum von 322 % im Jahresvergleich entsprochen hat. Je Aktie blieben 0,73 US-Dollar übrig, wobei die Werte je Aktie weiterhin verwässert sind.

Aber kommen wir zum Kernstück der Zahlen, den Funds from Operations: Hier steigerte Innovative Industrial Properties seinen Wert um 263 % auf 21 Mio. US-Dollar. Die Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,19 US-Dollar lagen um ca. 101 % über dem Vorjahreswert von 0,59 US-Dollar. Wie gesagt: Hier zeigt sich, dass es Verwässerungen gibt, mit denen dieses beeindruckende operative Wachstum und der Kauf neuer Immobilien finanziert wird.

Die derzeitige Quartalsdividende von 1,06 US-Dollar, die bei einem Aktienkurs von 111,47 US-Dollar zu einer Dividendenrendite von 3,81 % führt, ist in Anbetracht dieses Zahlenwerks sicher und nachhaltig. Ein insgesamt bemerkenswertes Wachstum, das Innovative Industrial Properties an den Tag legt.

Chancen und Risiken im Überblick!

Innovative Industrial Properties ist und bleibt dabei eine Wachstumsrakete mit einer spannenden Ausrichtung. Die Immobiliengesellschaft investiert in Cannabis-Immobilien und verhilft den Verkäufern der Immobilien (in erster Linie den Produzenten) zu frischem Kapital. Das geht so lange gut, wie Cannabis auf bundesstaatlicher Ebene noch illegal ist.

Und genau das ist wiederum die Crux: Innovative Industrial Properties hat so lange die Chance auf ein bemerkenswertes, deutlich zwei- bis dreistelliges Wachstum, wie Banken und andere Fremdmittelgeber der Cannabis-Branche nicht unter die Arme greifen können. Derzeit scheint die Legalisierung von Cannabis in den USA kein schnelles Vorhaben zu sein, das die Politik durchsetzt. Allerdings ist der Verbrauch und Verkauf in einzelnen Bundesstaaten schon legal. Das wiederum zeigt: Es könnte früher oder später Bewegung hier hereinkommen.

Die gute Nachricht ist: Die bisherigen Mietverträge sind allesamt langfristig angelegt. Das heißt, die jetzigen Umsätze und Funds from Operations dürften sicher sein. Allerdings wäre es toll und renditestark, wenn Innovative Industrial Properties noch ein paar Jährchen Zeit hätte, das operative Fundament zu erweitern. Allerdings ist das in gewisser Weise ein Wettlauf mit der Zeit.

Weitere Risiken sind natürlich ein höherer Leerstand durch ein Scheitern einiger Cannabis-Produzenten. Ein Risiko, das nicht von der Hand zu weisen ist. Allerdings könnte es Innovative Industrial Properties natürlich auch gelingen, leere Produktionsflächen erneut zu vermieten.

Denke das Wachstum weiter!

Innovative Industrial Properties kam historisch, wie gesagt, auf starke Wachstumsraten. Wenn wir die bisherigen Zuwächse je Aktie weiterdenken, so könnte die Bewertung bereits in den kommenden Jahren sehr, sehr günstig werden. Und die Dividendenrendite munter weiterklettern, denn auch das Dividendenwachstum ist fantastisch.

Risikolos ist Innovative Industrial Properties zwar definitiv nicht. Für Investoren aus dem REIT-Universum, die gerne etwas mehr hätten, könnte dieses Gesamtpaket dennoch einen näheren Blick wert sein.

