Das Mobile RPG KonoSuba: Fantastic Days arbeitet bei einer Kooperationsveranstaltung am 9. November mit Re:ZERO zusammen!

Heute kündigte der führende Spieleverleger Nexon an, dass das kostenlos spielbare Mobile RPG KonoSuba: Fantastic Days für eine zeitlich begrenzte Veranstaltung vom 9. bis 23. November mit der ebenfalls sehr beliebten Isekai-Anime-Serie Re:ZERO zusammenarbeiten wird.

Fans können sich hier ab heute vorregistrieren. Die Spieler können sich Sonderprämien verdienen, wenn sie an den Veranstaltungen teilnehmen auf der Seite:

Voranmeldung für ein Abenteuer! Je höher die Anzahl der kumulativen Vorregistrierungen, desto höher sind die Prämien für alle Spieler! Die Spieler können diese Prämien vom 9. bis 15. November für jeden im Spiel erreichten Meilenstein erhalten.

Je höher die Anzahl der kumulativen Vorregistrierungen, desto höher sind die Prämien für alle Spieler! Die Spieler können diese Prämien vom 9. bis 15. November für jeden im Spiel erreichten Meilenstein erhalten. Hast du das Zeug zu einem Abenteuer mit Emilia?: Im Online-Quiz können Fans mehr über die Heldin und Halbelfe Emilia von Re:ZERO erfahren.

Im Online-Quiz können Fans mehr über die Heldin und Halbelfe Emilia von erfahren. Feiern Sie unsere Zusammenarbeit mit Log-in-Boni!: Während des Countdowns bis zur Zusammenarbeit mit Re:ZERO können die Spieler jeden Tag, an dem sie sich einloggen, hochwertige Gegenstände erhalten.

Zu den besonderen Kooperationsveranstaltungen von KonoSuba: Fantastic Days und Re:ZERO gehören:

God's Blessing on Those von Re:ZERO!: Fans werden begeistert sein, in dieser exklusiven Story die Interaktion der Charaktere von KonoSuba und Re:ZERO zu sehen. Spieler, die das Story-Event abschließen, erhalten einen Vier-Sterne-Emilia-Rekruten, den sie im Spiel einsetzen können.

Fans werden begeistert sein, in dieser exklusiven Story die Interaktion der Charaktere von und zu sehen. Spieler, die das Story-Event abschließen, erhalten einen Vier-Sterne-Emilia-Rekruten, den sie im Spiel einsetzen können. Re:ZERO Kooperationsrekrutierung: In diesem Rekrutierungs-Event haben die Spieler die Chance, Megumin und Aqua in neuen, von Re:ZERO inspirierten Kostümen und das bei Fans beliebte Dienstmädchen Rem von Re:ZERO zu rekrutieren.

In diesem Rekrutierungs-Event haben die Spieler die Chance, Megumin und Aqua in neuen, von inspirierten Kostümen und das bei Fans beliebte Dienstmädchen Rem von zu rekrutieren. Battle Arena EX Boss Petelgeuse: In diesem völlig neuen Spielmodus treten die Spieler gegen Re:ZEROs Sündenerzbischof des Hexenkults, Petelgeuse, an.

Neben dem Spaß bei Re:ZERO wird KonoSuba: Fantastic Days auch die folgenden wichtigen Aktualisierungen vornehmen:

Hauptstory – Kapitel 10: Mit diesem Kapitel können die Spieler den nächsten Teil der Hauptstory von KonoSuba: Fantastic Days erleben.

Mit diesem Kapitel können die Spieler den nächsten Teil der Hauptstory von erleben. Trial of the Ancients: Dieser neue Spielmodus ermöglicht es den Spielern, ihre Teammitglieder weiter zu trainieren.

Dieser neue Spielmodus ermöglicht es den Spielern, ihre Teammitglieder weiter zu trainieren. Battle Arena EX: Die neue Battle Arena bietet den Spielern exklusive und hochwertige Prämien.

KonoSuba: Fantastic Days wird von Nexon in Zusammenarbeit mit dem KonoSuba-Publisher Kadokawa veröffentlicht und wurde von Sumzap entwickelt. ©2019 N・K/K/KMP ©Sumzap, Inc. ©NEXON Alle Rechte vorbehalten. ©TN,K,Re:ZERO2P

Über Re:ZERO -Starting Life in Another World-

Re:ZERO -Starting Life in Another World- ist eine berühmte japanische Light Novel, die von Tappei Nagatsuki geschrieben und von Shinichirou Otsuka illustriert wurde. Die Geschichte dreht sich um die Kämpfe eines Einsiedlers namens Natsuki Subaru, der plötzlich in eine andere Welt gerufen wird, wo er seine Fähigkeit einsetzt, die Zeit nach seinem Tod zurückzudrehen. Re:ZERO wird häufig für verschiedene Inhalte wie Romane, TV-Animationen, Manga und Spiele verwendet.

Über KonoSuba: Fantastic Days konosuba.nexon.com

Basierend auf der beliebten Anime-Serie „KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World!“ ist KonoSuba: Fantastic Days ein kostenlos spielbares Charakter-Sammel-RPG für iOS und Android. In dem Spiel spielt man mit den Lieblingscharakteren der Fans, wie Kazuma Sato, Aqua, Megumin und Darkness. Das Spiel folgt der Handlung des Originalromans und beinhaltet spezielle Charaktere, die exklusiv für das Spiel kreiert wurden. Das bereits im letzten Jahr in Japan veröffentlichte KonoSuba: Fantastic Days war ein großer Erfolg und erhielt Anerkennung von den Gamern und Lob von den KonoSuba-Fans.

Über Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. („Nexon“), genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchwegs legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es ihren Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

