DAX: Corona-Virus schlägt langsam durch

Immer mehr Stimmen werden wegen der Sorge um Produktionsausfälle und Engpässen in hochkomplexen Lieferketten wegen der anhaltenden Corona-Virus-Ausdehnung laut, jüngst hat Apple seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr kassiert. Diese Entwicklung dürfte am deutschen Leitindex DAX nicht spurlos vorbei gehen!

Noch sehen das offenbar große institutionelle Anleger anders, dies spiegelt sich an fortlaufend frischen Rekordniveaus beim DAX-Index bestens wider. Im gestrigen Handel erreichte das Barometer mit 13.795 Punkten einen neuen Höchststand, kriecht aber entlang seiner seit November bestehenden Eindämmungslinie förmlich entlang.

Dabei sollte sich der Blick auch auf alternative Investmentformen wie beispielsweise die vermeintlich sicheren Häfen richten, um eine gezielte Handelsentscheidung treffen zu können. Gold beispielsweise liegt weiter zu, auch der Gradmesser für den Wert der Deutschen Bundesanleihe Euro-Bund Future erfährt in den letzten Tagen deutlichen Auftrieb. Für den DAX-Index könnte es ganz schnell wieder abwärts gehen und die Eindämmungslinie endlich ihre Aufgabe erfüllen.

Rücksetzer unter das Niveau von 13.700 Punkten würden demnach Abschläge zurück auf 13.500 Punkte forcieren, darunter könnte es zu einem Test der Jahreshöchststand aus 2019 um 13.425 Zählern kommen. Ein überraschender Anstieg über 13.800 Punkte würde aber kurzfristiges Aufwärtspotenzial in Richtung 14.000 Punkte freisetzen können. Spätestens ab 14.150 Punkten müsste jedoch mit deutlichen Gewinnmitnahmen gerechnet werden.

Heute gibt es keine Ausnahmen mehr, alle Börsen haben geöffnet. Frische Wirtschaftsdaten hingegen und damit Impulse stehen bereits in wenigen Minuten mit europaweiten PKW-Neuzulassungen aus Januar auf der Agenda. Um 10:30 Uhr meldet Großbritannien die Anzahl der Arbeitslosengeldbezieher aus Januar, die Arbeitslosenquote per Dezember (3-Monats Durchschnitt) und den Durchschnittsverdienstindex in den drei Monaten per Dezember. Um 11:00 Uhr wird sich der Fokus auf die ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschlands für den Monat Februar richten, zeitgleich stellt das Institut seine Erwartungen für die Eurozone vor. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit ersten Daten zum Empire State Manufacturing Index für Februar hinzu.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.810 // 13.945 // 14.000 // 14.121 // 14.150 // 14.189 Unterstützungen: 13.750 // 13.671 // 13.600 // 13.520 // 13.425 // 13.371

