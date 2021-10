DAX (intraday) - US-Arbeitsmarkt enttäuscht, DAX bleibt aber stabil!

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.214,27 Pkt (XETRA)

Der US-Arbeitsmarkt enttäuschte. Statt den erwarteten 490.000 neu geschaffenen Stellen waren es nur 194.000. Der Dax reagierte darauf hin zwar kurzzeitig mit Volatilität, konnte sich aber für keine Richtung entscheiden. Damit dürfte der heutige Handelstag als Konsolidierung im bzw. knapp unterhalb des Widerstandsbereiches bei 15.270 Punkten beendet werden. Die Kurse pendelten größtenteils seitwärts, nachdem es gestern bzw. am Mittwoch zu deutlichen Käufen gekommen ist.

Investoren hoffen auf ein neues Jahreshoch!

Übergeordnet bewegt sich der Dax schon seit August in einer Korrektur, hat mit dem aktuellen Wochentief bei 14.800 Punkten aber die Chance, diese endlich zu beenden. Die Käufe ab Mittwoch waren dafür ein wichtiger Schritt. Sie allein reichen aber noch nicht aus, um Entwarnung zu geben. Stattdessen läuft momentan wahrscheinlich ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären, dass sich in der nächsten Woche fortsetzen könnte. Idealerweise aber wird die aktuelle Phase für ein bullisches Comeback genutzt. In diesem Fall wären Gewinne in Richtung 15.500 Punkte und vielleicht sogar darüber hinaus möglich.

Volatilität, das übliche Problem!

Im Rahmen der angesprochenen Erholung oder gar eines neuen Aufwärtstrends hat der Dax jedoch auch einigen Spielraum für kurzfristige Korrekturen. Zum Beginn der neuen Handelswoche wird man den Fokus auf 15.100 Punkte und das dortige Gap legen. Anschließend ist erneut der Preisbereich um 15.000 Punkte wichtig. Sollten all die Unterstützungen nicht halten, wäre der Preisbereich bei 14.800-14.750 Punkten „die letzte Hoffnung der Bullen“.

Fazit: im Deutschen Aktienindex gehe ich von eine Erholung und vielleicht sogar von einem neuen Aufwärtstrend aus. So ganz kann ich kurzfristig ein neues Tief aber nicht ausschließen. Hier muss die nächste Woche zeigen, wie stark die Bullen wirklich sind. Je tiefer der Dax jedenfalls unter 15.200 Punkte zurückfällt, desto mehr Minuspunkte bekommen die Bullen. Natürlich ist auch eine Beschleunigung des Abwärtstrends und der Korrektur möglich. Davon gehe ich momentan jedoch nicht aus.

DAX Intraday

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)