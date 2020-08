DAX Kursindex: Das sieht ungemütlich aus!

Der DAX Kursindex bildet lediglich den Wert aller in ihm enthaltenen Aktien ohne Dividendenzahlungen ab. Ein Blick auf den Kursverlauf lässt kurzfristig keine entspannte Ausgangssituation erahnen, es droht ein ausgereiftes Doppelhoch - vorläufig zumindest.

Dabei scheiterte der DAX Kursindex bereits im Juli an der markanten Widerstandsebene aus 2019/2020 bei rund 5.800 Punkten und fiel auf seinen stützenden 200-Tages-Durchschnitt bei 5.321 Punkten zurück. Nur dieser bewahrt ihn vor einem weiteren Sturz, anschließend konnte wieder eine untergeordnete Aufwärtsbewegung zurück an die Widerstandszone vom Jahreswechsel initiiert werden.

Doch offenbar beißt sich das Barometer an dieser Stelle unnötig seine Zähne aus und kommt schlichtweg einfach nicht weiter. Im Gegensatz zu seinem Bruder DAX Performance Index ist das Bild dieses Barometers deutlich besser auszuwerten und könnte die Richtung für die nächsten Monate vorgeben. Noch aber behauptet der Kursindex eine neutrale Handelsspanne, erst unterhalb des EMA 200 (rote Linie) werden größere Abschläge auf der Unterseite erwartet.

Demnach ergibt sich unter einem Niveau von 5.320 Punkten Abwärtspotenzial in Richtung der nächstgrößeren Unterstützungszone bei rund 5.000 Punkten. Im Zweifelsfall geht es sogar auf 4.728 Punkte noch einmal weiter abwärts, ehe eine nachhaltige Stabilisierung gelingt. Bei einem dynamischen Kursanstieg über 5.800 Punkte könnte allerdings das Barometer zurück an seine Hochs aus Februar dieses Jahres bei 6.136 Punkten zulegen und dem Aufruf der Bullen Folge leisten. An die Rekordstände aus 2018 dürfte es aber dennoch nicht reichen - diese Marke verläuft nämlich bei 6.443 Punkten.

DAX Kursindex (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 5.740 // 5.800 // 5.886 // 5.980 // 6.004 // 6.087 Unterstützungen: 5.648 // 5.555 // 5.499 // 5.435 // 5.360 // 5.320

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.