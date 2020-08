Dax-Neuling Delivery Hero übernimmt InstaShop im Nahen Osten

Berlin (Reuters) - Der Dax-Neuling Delivery Hero setzt mit einem Zukauf auf den Online-Verkauf von Lebensmitteln.

Das im Nahen Osten und Nordafrika tätige Unternehmen InstaShop mit einem Firmenwert von 360 Millionen Dollar sei übernommen worden, teilte der Essenslieferdienst am Donnerstag mit. Ziel sei es nun, neue Märkte zu erschließen. Im ersten Halbjahr weitete das in Berlin ansässige Unternehmen, das in der Corona-Krise viele neue Kunden gewonnen hat, seinen bereinigten Betriebsverlust (Ebitda) auf fast 320 Millionen Euro aus nach 171 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Erst Ende Juli hatte Delivery Hero, die ihr Deutschlandgeschäft an den Konkurrenten Takeaway.com verkauft haben, die Jahresprognose angehoben.