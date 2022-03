DAX weiter im Crashmodus!

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 13.118,44 Pkt (XETRA)

Den heutigen Handelstag wird der Deutsche Aktienindex mit einem massiven Minus beenden. Knapp 15 Minuten vor dem Ertönen der virtuellen Schlussglocke notiert unser Leitindex über 4 % unter seinem Schlusskurs von gestern. Damit setzt sich der Ausverkauf weiter fort und das ohne Pause. Wie tief kann der Index eigentlich noch fallen?

Die Antwort darauf ist relativ simpel: sehr tief. Mit den aktuellen Verlusten kratzen wir seit dem Allzeithoch zwar an der 20-Prozent-Marke, aber hier muss noch lange nicht Schluss sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Index beispielsweise vor der Coronakrise auf einem ähnlichen Preisniveau unterwegs gewesen ist. Zum Jahreswechsel 2018/19 kostete der DAX ca. 11.000 Punkte. Es ist also trotz der aktuellen Verluste nicht so, dass der Index historisch gesehen unfassbar günstig ist. Parallel dazu sind auch die Probleme der aktuellen Zeit noch nicht einmal ansatzweise gelöst. Ohne neue News und Entwicklungen auf dieser Ebene kann sich der DAX zwar temporär stabilisieren, aber ob damit eine nachhaltige Trendwende gelingt, bleibt abzuwarten.

Ist das ein Bärenmarkt?

Angesichts der aktuellen Verluste und der relativ hohen Wahrscheinlichkeit, dass der Index selbst nach einer gewissen Erholung nochmals neue Tiefs erreichen kann, darf die Frage nach einem echten Bärenmarkt gestellt werden. In einem solchen gibt es eben nicht nur deutliche Kursverluste, sondern auch einen sich über längere Zeit hinziehenden Wechsel von bärischen Trendbewegungen und zwischengeschalteten Erholungen. Eine solche Phase dauert in der Regel nicht nur ein paar Wochen, sondern eher ein paar Monate bis hin zu einigen Jahren.

Ob wir tatsächlich einen Bärenmarkt bekommen werden, bleibt noch offen. Hier wird die nächste Erholung eine wichtige Rolle spielen. Natürlich muss man in diesem Zusammenhang auch die fundamentale Nachrichtenlage weiterverfolgen, um die Situation besser einschätzen zu können. Stand jetzt aber ist der DAX selbst mit kleineren Erholungsgewinnen von einigen 100 Punkten bärisch unterwegs. Mit Blick auf das Volumen-Profil läuft der Index ab ca. 12.800 Punkten bis hin zu ca. 12.600 Punkten auf eine potentielle Unterstützung zu. Ein durchaus interessanter Preisbereich für eine Erholung und gleichzeitig ein kurzfristig bärisches Ziel für die kommenden Tage.

DAX

Fazit: Die Volatilität und die Angst im Markt sind enorm hoch. Aus dieser Perspektive heraus sind weitere Tiefs beispielsweise in Richtung 12.800/600 Punkte einzuplanen. Daran würden selbst kleinere Erholungsbewegungen wenig ändern. Ob der Index dabei in der kommenden Woche nachhaltig über 13.500 Punkte ansteigen kann, bleibt Stand heute zu bezweifeln.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)