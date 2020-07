Delta Airlines Analyse: Trotz schlechter Zahlen gefragt!

Das vergleichsweise niedrige Kursniveau der Delta-Aktie führte auch nach Zahlenvorlage am Dienstag zu keinen größeren Ausschlägen auf der Unterseite, das Papier kann sich oberhalb von 25,00 US-Dollar und einer mittelfristig entscheidenden Unterstützung halten. Sollte irgendwann einmal wieder der Flugverkehr spürbar zunehmen, könnte sich dieses Niveau als potenzielles Sprungbrett für frische Kursgewinne erweisen. Im gestrigen Handel konnten nämlich mit einem klaren Kursaufschlag bereits der 50-Tage-Durchschnitt bei 28,10 US-Dollar und ein kurzzeitiger Abwärtstrend überwunden werden, wodurch aus technischer Sicht nun ein kleines Kaufsignal vorliegt. Vorsicht sollte man diesen Werten dennoch walten lassen.

Sprungbrett 25 USD

Nach einem dynamischen Kursanstieg Anfang Juni auf einen Wert von 37,24 US-Dollar, setzten in den letzten Wochen wieder Gewinnmitnahmen ein. Die Unterstützung bei rund 25,00 US-Dollar sorgt aber wieder für Kaufinteresse und konnte für erste Gewinne über den EMA 50 sorgen. Kann dieses Niveau im weiteren Verlauf verteidigt werden, wäre das für die Aktie bereits ein großer Wurf. Aber erst oberhalb der Kursmarke von 28,50 US-Dollar ergibt sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung der Zwischenhochs aus Mitte Juni bei 32,85 und womöglich noch 33,02 US-Dollar. Unterstützend sollten dazu aber auch die Fluggastzahlen wieder spürbar zunehmen, ansonsten wäre jeglicher Vorstoß der Bullen rein spekulativ zu bewerten. Sollte jedoch auf Wochenschlusskursbasis die 25,00 US-Dollar Marke gerissen werden, kämen direkte Abschläge in den Bereich der zuletzt etablierten Kurslücke zwischen 23,40 und 24,28 US-Dollar ins Spiel. Im schlimmsten Fall könnten sogar noch einmal die Maitiefs bei 17,51 US-Dollar angesteuert werden.

Delta Airlines (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 28,88 // 29,85 // 30,00 // 30,84 // 31,52 // 33,02 US-Dollar Unterstützungen: 28,10 // 27,50 // 26,92 // 26,11 // 25,00 // 24,37 US-Dollar

Fazit

Das Risiko sollte jedem interessierten Anleger durch ein Investment in dieses Wertpapier bekannt sein, aus technischer Sicht bestünde kurzfristig die Möglichkeit an 29,85 und darüber 33,02 US-Dollar zuzulegen. Hierfür könnte beispielsweise auf das Turbo Long Zertifikat WKN KB5MVE zurückgegriffen werden. Die maximale Rendite-Chance hierbei beläuft sich auf 57 Prozent, entsprechend dürfte der Schein dann bei 1,01 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 25,00/26,00 US-Dollar vorerst allerdings noch nicht überschreiten. Ein dazu passender Ausstiegskurs ergibt sich im Zertifikat bei 0,30 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB5MVE Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,62 - 0,64 Euro Emittent: Citi Basispreis: 25,00 US-Dollar Basiswert: Delta Airlines akt. Kurs Basiswert: 28,60 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1,01 Euro Omega: 2,56 Kurschance: + 57 Prozent Börse Frankfurt

