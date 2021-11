Netfonds AG: Netfonds AG Q3/2021 Rekordwachstum im Quartal, Bruttoumsatz Q3 50,07 Mio. EUR + 45,1% (Q3/2020 34,5 Mio. EUR) Nettoumsatz 8,3 Mio. EUR + 23,4% (Q3/2020 6,7 Mio. EUR)

- Netto-Konzernumsatz nach 9 Monaten steigt um 20,8 Prozent auf 25,04 Mio. EUR - Brutto-Konzernumsatz nach 9 Monaten steigt um 30,8 Prozent auf 137,5 Mio. EUR - EBITDA trotz Kosten der finfire Einführung bei 3,70 Mio. EUR (1,50 Mio.) +147% - Assets under Administration liegen mit 20,1 Mrd. EUR ca. 26 Prozent über Vorjahr - Go live der finfire Plattform abgeschlossen, Skalierung beginnt zu greifen

Hamburg, 22. November 2021 - Die Netfonds AG ( ISIN: DE000A1MME74 ), eine führende Plattform für Abwicklung, Administration, Beratung und Regulierung für die Finanzindustrie, hat heute ihren Zwischenbericht zur Geschäftsentwicklung des Konzerns für Q1- Q3 2021 veröffentlicht.

Der Brutto-Konzernumsatz stieg in der ersten drei Quartalen um 30,8 Prozent auf 137,5 Mio. EUR (105,1 Mio. EUR), während sich der Netto-Konzernumsatz um 20,8 Prozent auf 25,1 Mio. EUR erhöhte (20,7 Mio. EUR). Das EBITDA lag trotz der Migration auf die finfire Plattform und den damit verbundenen Kosten nach neun Monaten bei 3,7 Mio. EUR. Im dritten Quartal konnte ein EBITDA von 1,3 Mio. EUR erwirtschaftet werden und lag damit bereits deutlich >100% über dem Vergleichswert des Vorjahres. Der betriebliche Rohertrag lag bei ca. 8,3 Mio. EUR, die Rohertragsmarge im Verhältnis zum Nettoumsatz bei 15,66%. Die Assets under Administration inklusive Fonds Advisory entwickelten sich weiter positiv. Sie stiegen um ca. 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 20,1 Mrd. EUR.

Zum Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten 2020 trugen insbesondere die Geschäftsbereiche Wholesale und Regulatory & Technology bei. Der Bereich Regulatory konnte mit einem Zuwachs von 77,9 Prozent auf 53,1 Mio. EUR Umsatz (9M/2020: 29,9 Mio. EUR) weiterhin überaus dynamisch wachsen. Deutlich positiv entwickelte sich auch der Bereich Wholesale, der auf 9-Monatssicht deutlich wachsen konnte und mit 73,1 Mio. EUR (59,2 Mio. EUR) um 23,6 Prozent im Umsatz zulegte. Die Corona Pandemie hatte im Wholesale Bereich zwei gegensätzliche Entwicklungen. Während im Bereich der Versicherungen weiterhin Einschränkungen in der Umsetzung des Belegschaftsgeschäfts fortbestehen, entwickelte sich der Bereich Sachversicherungen und insbesondere die private Kapitalanlage dagegen überproportional positiv. Das dynamischste Wachstum im bisherigen Jahresverlauf verzeichnete der Bereich Regulatory & Technology. Hier überzeugten sowohl das Wachstum der Assets under Management (Vermögensverwaltung) als auch der Bereich Fonds Advisory mit Regulierungsdienstleistungen für Fondsinitiatoren & Fondsadvisor. Der Bereich Immobilien & Marketing liegt gegenüber dem Vorjahr noch zurück. Allerdings verzeichnet das Interesse an der finfire Immobilienplattform eine ungebrochene Dynamik. Im laufenden Schlussquartal wird ein starkes Wachstum dieses Bereiches erwartet.

Nachfolgend die Zahlen im Detail:

in Mio. EUR 9M 2021 9M 2020 Q3 2021 Q3 2020 Brutto Konzernumsatz 137,50 105,10 30,80% 50,07 34,50 45,10% Nettokonzernumsatz 25,04 20,72 20,80% 8,29 6,72 23,40% EBITDA 3,73 1,51 147,1% 1,33 0,42 216,8% EBIT 1,38 0,05 >100% 0,59 -0,05 n.a. EBT 0,04 -0,81 n.a. -0,11 -0,41 n.a. Assets im Depotgeschäft 14.500 11.700 davon Assets u. Mgmt. 2.300 1.400 Fonds Advisory 5.600 4.200 Assets u. Admin. 20.100 15.900

Prognose und Ausblick

Auf Grundlage des weiterhin dynamischen Geschäftsverlaufes im laufenden vierten Quartal bekräftigt der Vorstand die Wachstumsprognose zur Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr 2021 ausdrücklich. Der Vorstand geht nunmehr von einem organischen Wachstum des Bruttoumsatz von mehr als 25% Prozent und somit einem Brutto-Konzernumsatz von > 185 Mio. EUR aus, sowie beim Netto-Konzernumsatz in der bisherigen Größenordnung von > 36 Mio. EUR. Das EBITDA wird auf Grundlage der Prognose im Bereich von 6,0 bis 7,2 Mio. EUR erwartet. In Abhängigkeit von der Umsetzung in Vorbereitung befindlicher Transaktionen noch im Jahresverlauf besteht ausgehend vom Bereich Immobilien die Möglichkeit, die bisherige Planung deutlich zu übertreffen.

Auf Basis der neuen cloudbasierten finfire Plattform plant die Netfonds Gruppe im kommenden Jahr die Skalierung und Effizienzsteigerung des Geschäftsvolumens dynamisch fortzusetzen. Eine detaillierte Planung für das Geschäftsjahr 2022 wird bis Ende Januar veröffentlicht.

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

