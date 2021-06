DOW JONES - Das sieht nicht wirklich gut aus!

Bei 33.340 Punkten liegt die formationstechnisch relevante Unterstützung. Wenn sie die nicht verteidigen sollten, würde das die echte Möglichkeit einer Abwärtskorrektur bedeuten. Auch wenn das derzeit niemand auf der Karte hat. Ein Bruch der Preismarke von 33.340 Punkten hat aus charttechnischer Sicht das Potential, einen Sell Off in dem Index zu triggern, weil unter besagter Marke Stops taktischer Positionierungen liegen dürften. Aber warten wir es ab, was sie tatsächlich im 33.340er Bereich machen. Ob dieser überhaupt erreicht wird. Dennoch wollte ich darauf hinweisen, dass das Kursmuster seit April aus heutiger Sicht nicht gut aussieht. Speziell der Dow Jones sieht technisch derzeit nicht gut aus. Der S&P500 Index ist kurzfristig relativ viel stärker. Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an.

Dow Jones

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)