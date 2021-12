DXC XC transformiert das bisherige Passagier-Service-System (PSS) und macht Copa dadurch zu einer der weltweit führenden Full-Service-Airlines, die ein PSS vollständig in der Public Cloud betreiben

DXC Technology (NYSE:DXC) meldete heute eine mehrjährige Vertragsverlängerung mit Copa Airlines, einer führenden lateinamerikanischen Fluggesellschaft, zur Modernisierung des Mainframe-basierten Passagier-Service-Systems (PSS) und dessen vollständiger Migration in die Public Cloud ohne Unterbrechung des Geschäftsbetriebs. DXC wird die Transformationsinitiative in Zusammenarbeit mit seinem strategischen Partner Microsoft zusammen mit Copa leiten.

Diese neue Vereinbarung wird die digitale Transformation von Copa durch die Bereitstellung einer flexiblen, skalierbaren und offenen IT-Kernplattform für Fluggesellschaften beschleunigen. Die moderne Plattform wird die Integration von Drittanbieter-Anwendungen in das IT-Ökosystem von Copa uneingeschränkt unterstützen und es der Fluggesellschaft ermöglichen, die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern.

DXC wird Copa mit seinem Cloud Right™-Ansatz dabei unterstützen, die Vorteile und den Nutzen der Cloud-Modernisierung zügig zu maximieren. Mit Cloud Right hilft DXC seinen Kunden, den Wert von Cloud und IT-Modernisierung zu maximieren, bestehende Investitionen zu optimieren und zu verwalten und eine optimale Nutzung von Betriebsumgebungen im eigenen Haus sowie von Private- und Public-Cloud-Umgebungen zu gewährleisten, um ihre Geschäftsziele zu erreichen.

“Wir freuen uns über den Auftrag für eine weitere groß angelegte Cloud-Transformation”, sagte Jim Brady, President, Americas, DXC Technology. “Mit unserer Fachkompetenz in der Entwicklung eines speziellen IP-Toolkits können wir Copa dabei helfen, die Transformation so schnell und präzise durchzuführen, dass die automatische Konvertierungsrate der Migration bei nahezu 99,5 Prozent liegt.”

Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Reisebranche und einem tiefen Verständnis des gesamten IT-Bestands von Copa transformiert DXC alle Passagier-Service-Anwendungen, die auf dem bestehenden Mainframe und der On-Premise-Umgebung laufen, und überführt sie in die Public Cloud. DXC hat sich für Microsoft Azure entschieden, weil das Unternehmen über große Stärke und Erfahrung bei Mainframe-Migrationen verfügt.

“Wir haben unsere Services und Datenebenen bereits in diePSS-Plattform von DXC integriert und sie auch zur Integration unserer eigenen digitalen Ressourcen sowie von Drittanbieter-Komponenten genutzt, die unser flexibles Shopping und Merchandising sowie den Datenübertragungsstandard NDC (New Distribution Capability) unterstützen”, sagte Julio Toro Silva, Chief Information Officer bei Copa Airlines. “Nun wird die Verlagerung des PSS in die Microsoft-Azure-Cloud die Skalierbarkeit der Integration erheblich verbessern, und das zu geringeren Kosten. Dieser Schritt verschafft uns außerdem die Flexibilität der Cloud-Entwicklungstools und -praktiken, die eine Modularisierung und kontinuierliche Modernisierung der PSS-Komponenten ermöglichen.”

“Im Laufe der Jahre gab es zwar schon andere Projekte zur Migration von Mainframe-Anwendungen, aber Microsoft und DXC setzen auf Innovation, wenn es darum geht, eine hochleistungsfähige Airline-Anwendung direkt und in großem Stil in die Public Cloud zu verlagern,” sagte Daniel Verswyvel, General Manager Microsoft Central America. “Dieses Know-how wird nicht nur der Luftverkehrsindustrie, sondern auch verschiedenen anderen Branchen zugute kommen.”

Über DXC Technology

DXC Technology (NYSE:DXC) hilft weltweit tätigen Unternehmen, ihre geschäftskritischen Systeme zu betreiben und Abläufe auszuführen und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services im gesamten Enterprise Technology Stack geht, mit denen ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung erreicht wird. Mehr Informationen darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen hervorragende Leistungen erbringen, finden Sie auf DXC.com.

Über Copa Airlines

Copa Airlines, eine Tochtergesellschaft von Copa Holdings (NYSE:CPA), ist ein führender lateinamerikanischer Anbieter von Dienstleistungen rund um die Beförderung von Fluggästen und Luftfracht. Das Unternehmen bedient von seinem "Hub of the Americas" in Panama City (Panama) zahlreiche Destinationen in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie der Karibik. Von FlightStats und OAG erhielt Copa internationale Anerkennung für hervorragenden Service und Pünktlichkeit, und FlightGlobal zeichnete Copa Airlines mit dem "Decade of Airline Excellence Award 2020" für die Region Lateinamerika aus.

Über Microsoft

Microsoft (NASDAQ: MSFT, @microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für das Zeitalter einer intelligenten Cloud und einer intelligenten Edge-Umgebung. Die Mission des Unternehmens ist es, jeden Menschen und jedes Unternehmen auf der Welt in die Lage zu versetzen, mehr zu erreichen.

