ETFs, Dividenden- & Wachstumsaktien: 3 Dinge, die du heute tun kannst, um reich in den Ruhestand zu gehen!

Die aktuelle Korrektur als langfristige Chance wahrzunehmen ist etwas, das vielen Investoren schwerfällt. Wenn die Kurse purzeln, rücken viele ihre kurzfristigen Buchverluste in den Vordergrund. Nicht hingegen die neu entstehenden Möglichkeiten, die beim Vermögensaufbau einen signifikanten Unterschied ausmachen können.

Genau hier liegt auch der Unterschied zwischen Investorenklasse und Investorenmasse. Dabei können alle Investoren, egal welchen Typs, langfristig smarte Entscheidungen treffen, die sie weit nach vorne bringen.

Auch für den Ruhestand kann dabei ein wichtiges Fundament gelegt werden. Werfen wir in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf drei wesentliche Möglichkeiten, die heute im Bereich der Dividenden-, Wachstumsaktien und ETFs entstehen, die für deine Altersvorsorge essentiell werden könnten.

1. Dividendenaktien

Eine erste, ganz wichtige Sache, die wir dabei heute beobachten können, betrifft insbesondere die Dividendenaktien. Grundsätzlich gilt dabei: Viele zuverlässige Ausschütter sind häufig krisenerprobt und haben schon andere schwierige Zeiten gemeistert. Was sinkt, ist daher nicht die Dividende, sondern bloß der Aktienkurs.

Nach den Regeln der Mathematik heißt das Folgendes: Wenn die Dividende mindestens konstant bleibt und der Aktienkurs abtaucht, erhalten Investoren direkt eine höhere initiale Ausschüttungsrendite. Sofern diese im Laufe der Jahre oder auch Jahrzehnte sogar weiter steigt, kann das einen gewaltigen Unterschied ausmachen.

Wer daher heute starke, zuverlässige Dividendenaktien kauft, kann einen wesentlichen Meilenstein für sein Einkommens- und Ruhestandsportfolio legen und effektiv ein höheres Einkommen mit weniger Investitionen erzielen. Für die Zukunft ein attraktiver Gesamtmix, um eine Rentenlücke zu stopfen, weshalb zuverlässige und günstigere Dividendenaktien ein solider Weg sein können, um hier langfristig zu profitieren.

2. Wachstumsaktien

Vieles von dem, was wir gerade zu Dividendenaktien gesagt haben, gilt auch für Wachstumsaktien. Na klar, einige dieser Vertreter haben möglicherweise kurz- bis mittelfristig mit gewissen Einschränkungen zu kämpfen. Teilweise ist das wirtschaftliche Leben schließlich schon betroffen und die kleineren, dynamischen Wachstumsaktien reagieren häufig stärker auf solche Korrekturen. Auch weil hier die Bewertungen schon eine optimistische Perspektive eingepreist haben.

Niedrigere Aktienkurse sind ebenfalls eine ganze wesentliche Sache: günstigere Nachkaufchancen. Denn auch im Kreis solcher dynamischen und agilen Vertreter sollten Investoren nicht vergessen, dass eine grundlegend intakte Wachstumsgeschichte mit einem disruptiven Geschäftsmodell vermutlich nicht am Coronavirus scheitert. Sondern früher oder später wieder ihr volles Potenzial entfalten kann.

Auch die Aktie von Amazon ist eine solide, intakte und vor allem volatile Angelegenheit gewesen. Sogar in der Zeit um den Jahreswechsel 2015 und 2016, als sich die Börsen um das Weltwirtschafts- und vor allem das chinesische Wachstum gesorgt haben, sind die Anteilsscheine um rund ein Drittel eingebrochen. Das Ergebnis kennen wir heute und die Investoren, die hier durchgehalten haben, wurden für ihre Weitsicht im Megatrend des E-Commerce belohnt.

3. ETFs

ETF-Investoren wird häufig nachgesagt, dass sie dem Herdentrieb folgen, und in vielerlei Hinsicht mag das auch stimmen. Langfristig möchten viele schließlich von einer marktüblichen Rendite ohne viel Aufwand profitieren. Das mag manches Mal zu viel Fokus auf Chancen und zu wenig Beachtung der Risiken führen.

Allerdings gilt auch hier, dass Korrekturen zu einer langfristigen marktüblichen Rendite einfach dazugehören. Ein Glaubenssatz, den man als Passivinvestor einfach verinnerlichen sollte. Auch wenn die aktuelle Korrektur in diesen Tagen an so manchem Gemüt zehren mag.

Tatsächlich ist jetzt sogar ein hervorragender Zeitpunkt, um weiter zuzuschlagen oder möglicherweise auch die eigenen Sparraten anzuheben. Der Grund? Ganz einfach: Der breite Markt wird gegenwärtig ebenfalls preiswerter und das erhöht auch hier die zu erwartenden Renditen. Ja, bei ausschüttenden ETFs sogar direkt die Dividendenrenditen.

Wer als Investor daher auf Passivfonds für seinen Ruhestand setzt, nur Mut! Jetzt ist der Zeitpunkt, seine Chance auf eine höhere marktübliche Rendite bedeutend zu erhöhen. Dein älteres Ich wird dir für dein Durchhalten über weitere Jahre und womöglich auch Jahrzehnte mit Sicherheit danken.

Setzt jetzt Weichen für einen Ruhestand in Wohlstand!

Wie wir im Endeffekt sehen können, ist jetzt die Zeit da, um einen Ruhestand in Wohlstand zu planen. Viele Chancen sind nun bedeutend günstiger. Egal ob aus dem Bereich der Dividenden- oder Wachstumsaktien. Oder auch aus dem Segment der ETFs.

Das kann einen bedeutenden Unterschied im Alter machen. Wer Mut hat, besitzt jedenfalls die Chance, von der Korrektur besser zu profitieren. Oder eben höhere Dividenden zu erhalten, die einem ein nettes zusätzliches Einkommen bescheren.

The post ETFs, Dividenden- & Wachstumsaktien: 3 Dinge, die du heute tun kannst, um reich in den Ruhestand zu gehen! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Bist du bereit für eine Aktienmarktkorrektur (oder noch Schlimmeres)?

Für den Aktienmarkt ging es lange Zeit immer weiter nach oben, bis sich Anfang 2020 plötzlich alles verändert hat.

Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt, und auch die Börsen. Lieferketten werden unterbrochen, Reisen abgesagt und Konsum verschoben. Das wird nicht einfach für die Wirtschaft. Dabei war Deutschlands Wirtschaft bereits vor dem Coronavirus nicht stark.

Es ist sehr schwer, sich genau auszumalen, wie empfindlich die Börsen auf wirtschaftliche Schwäche reagieren werden. Man kann sich einige unschöne Szenarien vorstellen.

Natürlich ist es nie erfreulich, wenn das eigene Portfolio an Wert verliert, aber wenn man einige Dinge beachtet, kann man auch mit schwierigen Börsenphasen gut umgehen. Lade noch heute unseren gratis Bericht Der Bärenmarkt-Überlebensguide herunter, und finde nicht nur heraus, wie du dich auf eine Korrektur vorbereiten kannst, sondern wie du sogar davon profitieren kannst.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images