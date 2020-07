Ethereum Kurs Prognose – der Ethereum Kurs kann sich nicht entscheiden!

Der Ethereum Kurs ist in einer Seitwärtsbewegung mit bärischer Tendenz. Weshalb die Tendenz bärisch ist, schauen wir uns jetzt an!

In der letzten Ethereum Kurs Prognose beobachteten wir die Ähnlichkeit zum Bitcoin Kurs, denn beide formen seit Wochen eine Serie an tieferen Hochpunkten, was für eine Fortsetzung der Korrektur spricht. Zunächst konnte der Ethereum stark von der Golden Ratio bei 212 $ abprallen, jedoch verfehlte der Ethereum Kurs danach knapp das...

Weiterlesen